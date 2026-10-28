Misiones: Juan Carlos Baruja ratifica que no integrará ninguna dupla presidencial para 2028

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, ratificó su decisión de no integrar ninguna dupla presidencial para las elecciones de 2028. El secretario de Estado señaló que, por el momento, su prioridad es acompañar las gestiones del Gobierno Nacional.

Baruja anunció su decisión a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, luego de que el lider político del movimiento Honor Colorado (HC) y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, mencionara su figura como opcion para la candidatura a la Presidencia de la República.

Durante la entrega de viviendas sociales en San Ignacio, Misiones, Baruja fue consultado nuevamente sobre su decisión y reafirmó que mantiene la postura expresada en el comunicado.

“Creo que no hay mucho que comentar. El comunicado claramente expresa una posición personal que he tomado buscando la unidad y la pacificación dentro de la familia colorada y el movimiento oficialista”, manifestó.

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La postura de Baruja con respecto a integrar la lista del Senado

Respecto a la posibilidad de integrar de nuevo la lista de candidatos a la Cámara de Senadores para las próximas elecciones, Baruja indicó que analizará esa alternativa si sus compañeros consideran que puede aportar desde ese lugar.

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“Hoy por hoy, la importancia mía es acompañar todas las gestiones de Gobierno. Más adelante todavía hay muchos meses para que se pueda analizar otro tipo de candidatura”, sostuvo.

Consultado sobre un eventual respaldo a la candidatura a la Presidencia de la República del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, Baruja afirmó que siempre acompañó esa posibilidad.

“Siempre acompañé esa candidatura. Si uno observa todas mis declaraciones, todo el tiempo siempre dije que era una persona de equipo, que acompañaba la candidatura del compañero vicepresidente Pedro Alliana”, señaló.

Finalmente, sostuvo que lo fundamental es que el proyecto oficialista avance y continúe, y que su colaboración se mantenga desde el lugar que actualmente le corresponde dentro del Gobierno.