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Política
28 de octubre de 2026 - 10:06

Pérdida de investidura para Zenaida Delgado “corresponde si hay pruebas concluyentes”

Derlis Maidana vestido en traje oscuro, habla a un micrófono con logotipo de ABC Color, rodeado de personas en un evento exterior.
El senador Derlis Maidana afirmó que el Gobierno está cerca de destrabar el conflicto con los médicos y señaló que las negociaciones estarían avanzadas.Jesús Riveros

El senador Derlis Maidana sostuvo que existen indicios que comprometen a su colega, aunque remarcó que se debe respetar su derecho a la defensa antes de tomar una decisión. El legislador rechazó que se busque frenar la investigación en la Cámara Alta.

Por ABC Color
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El senador Derlis Maidana se refirió al escándalo que envuelve a su colega Zenaida Delgado señalando que existen elementos que comprometen su actuación en el cargo. Afirmó que, de comprobarse las irregularidades, el camino correcto será la pérdida de investidura.

A pesar de la gravedad de la situación, el legislador remarcó que a la parlamentaria le asiste el derecho a la defensa y que sus propios compañeros de bancada deben escuchar su versión de los hechos.

Lea más: Denunciantes de esquema de coima temen que oficialismo en el Senado salve a Zenaida

“Hay indicios que comprometen la actuación de la colega y si hay pruebas concluyentes, la verdad que corresponde la pérdida de investidura, pero también debemos escucharla un rato”, afirmó.

Maidana afirma que no hay intención de encubrir hechos ilícitos

Consultado sobre una posible dilatación en el proceso en comparación con otros casos, Maidana rechazó que exista lentitud deliberada. Sostuvo que el pedido apenas lleva un par de días y que la decisión final se tomará con celeridad.

Senadora Zenaida Delgado
Senadora Zenaida Delgado

Asimismo, aclaró que ningún legislador busca encubrir actividades sospechosas o hechos punibles dentro de la cámara legislativa.

“En el ánimo de ningún legislador está encubrir actividades sospechosas, ilícitas y probables hechos punibles”, manifestó.

Se esperan más testimonios para esclarecer las contrataciones

En ese contexto, el senador señaló que se esperan más testimonios de denunciantes para esclarecer el trasfondo de las contrataciones y los pedidos de nombramientos en el Congreso Nacional.

Lea más: Peñismo aún no define postura sobre la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Finalmente, aseguró que intercederá ante las autoridades para proteger a los trabajadores afectados y garantizar que ningún funcionario pierda su empleo injustamente.

“Yo voy a interceder con el presidente del Congreso para que nadie pierda su trabajo”, sentenció.

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