En Villa Hayes inician obras para planta de tratamiento de agua mediante donación del Japón

El presidente de la República, Santiago Peña, acompañado del vicepresidente y futuro presidenciable del nuevo oficialismo colorado Pedro Alliana, y otras autoridades, se inició hoy las obras de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. La infraestructura beneficiará a aproximadamente 34.000 habitantes, mediante una inversión financiada por el Gobierno del Japón.

El informe oficial indica que el proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable, aumentar la capacidad de producción y brindar mayor continuidad al servicio, atendiendo una necesidad de larga data de la población.

Durante el acto, Peña destacó que el impacto de esta inversión irá más allá del acceso al agua potable, al contribuir a la prevención de enfermedades y al bienestar de la población. Asimismo, señaló que garantizar servicios básicos requiere coordinación entre las instituciones del Estado, los gobiernos locales y las empresas públicas.

La nueva planta tendrá una capacidad de producción de 12.000 metros cúbicos diarios e incluirá una aductora de agua cruda de aproximadamente 1,1 kilómetros, instalaciones de captación desde el río Paraguay y un sistema de supervisión y control en tiempo real para mejorar la operación del servicio.

Lea más: Paraguay recibe una de las dragas más potentes de la hidrovía gracias a una donación de Japón

El proyecto contempla una inversión de 1.936 millones de yenes japoneses (US$ 12,4 millones), mediante una donación no reembolsable canalizada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con un plazo previsto de ejecución de 22 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, recordó que las gestiones para concretar esta infraestructura comenzaron en 2017 y que el proyecto fue retomado en 2023, mediante nuevas gestiones y reuniones técnicas con la cooperación japonesa. Destacó que este proceso permitió avanzar hasta el inicio de las obras, dando respuesta a una necesidad de abastecimiento de agua potable de larga data en Villa Hayes.

Lea más: Paraguay y Japón firman acuerdo para ejecutar donación de US$ 24 millones para al desarrollo de la tecnología satelital en el país

Se contribuye al desarrollo sostenible, dice embajador

En su discurso, el embajador del Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, refirió que la inversión, equivalente a aproximadamente US$ 12,4 millones, permitirá mejorar la seguridad y estabilidad del suministro de agua potable, contribuyendo al desarrollo sostenible de Villa Hayes y al fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

La ejecución de los trabajos está a cargo de Fujita Corporation, mientras que la fiscalización corresponde al consorcio Kyowa Engineering Consultant Co. Ltd.–Tokyo Engineering Consultant Co. Ltd.