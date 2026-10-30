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Política
30 de octubre de 2026 - 12:40

Caja Municipal de Jubilaciones: Hoy fenece el plazo para integrar el Tribunal Electoral Independiente

Hombre con sombrero y mujer canosa sostienen carteles en protesta pacífica en una calle pavimentada.
Las elecciones para el cambio de autoridades debió realizarse en el 2024.(Foto elaborada con IA)

Las elecciones para renovar el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal están paralizadas desde el 2024 y el proceso para el cambio de directivos avanza a “cuenta gotas”. Mientras adultos mayores cobran de manera atrasada sus haberes jubilatorios.

Por ABC Color
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El Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, a cargo de Venancio Díaz Escobar, lleva adelante una convocatoria que tiene como objetivo integrar el Tribunal Electoral Independiente (TEI) que deberá organizar las elecciones.

Lea más: Caja de Jubilación Municipal: Así fue el esquema armado para desfalcar fondos

La fecha límite inicialmente fue hasta el 12 de octubre pasado; sin embargo, por la Resolución 412 firmada por Venancio Diaz Escobar se postergó hasta el 30 de octubre la inscripción en horario de oficina en la Secretaría General de la institución.

Según se explicó, la prórroga busca garantizar la amplia concurrencia, la transparencia y la pluralidad del proceso electoral para la renovación de autoridades. Se tiene previsto realizar las elecciones en marzo del 2027.

Sin embargo, los sectores disidentes consideran que esta prórroga es una medida dilatoria más para que las actuales autoridades sigan manejando la institución de manera indefinida.

Lea más: ¿Qué llevó a la quiebra técnica a la Caja de Jubilación Municipal?

Recordemos que las elecciones para renovar las autoridades estaban fijadas para octubre del 2024, sin embargo, el equipo que postulaba a Venancio Díaz Escobar con diferentes artimañas judiciales logró suspender la elección.

La deficitaria caja recién está abonando el mes de julio a sus jubilados, es decir mantiene tres meses de retraso en el desembolso. Esta situación se da desde el 2024.

Estos son los requisitos

Si querés formar parte del Tribunal Electoral Independiente para organizar y fiscalizar las elecciones, estos son los requisitos que deben tener en cuenta.

  • Título de abogado y matriculado.
  • Notoria honorabilidad e idoneidad.
  • Nacionalidad paraguaya.
  • Tener más de 35 años.
  • Ser afiliado a la Caja de Jubilaciones con antigüedad de 5 años.
  • No poseer deuda con la Caja de Jubilaciones.
  • No haber litigado contra la Caja de Jubilaciones o sus directivos.
  • Certificado de no hallarse en quiebra interdicción o inhabilitación en cargos públicos.

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