Lilian Samaniego inscribe su movimiento Causa Republicana y va por la presidencia

Con la solicitud de la senadora Lilian Samaniego ya son ocho los movimientos colorados disidentes anotados para las internas del 2027. El único sector que falta es el peñismo, que tiene como candidato presidencial a Pedro Alliana. Honor Colorado, ya adelantó mediante un comunicado de su líder Horacio Cartes que no presentará candidatura en las internas.

Lea más: ANR: Fuerza Republicana inscribe movimiento y mantiene a Hugo Velázquez como líder

Lilian Samaniego pidió reconocer a Mercedes Miño, José Latorres, Néstor Rodríguez y Joel Román como apoderados generales, representantes técnicos y administradores del movimiento respectivamente. La parlamentaria anunció que su intención era llegar al Palacio de López.

Lea más: Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

El movimiento Fuerza Republicana, que se anotó en la jornada del jueves está liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez, Causa Republicana por la senadora Lilian Samaniego y Reconciliación Colorada tiene como líder a José María Argaña entre los movimientos inscriptos ante la Junta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plazo de inscripción de movimientos para las internas de 2027 va hasta el 30 de noviembre. Pedro Alliana había anunciado que antes de su viaje a Taiwán, fechado el 24 de noviembre, inscribiría su movimiento.