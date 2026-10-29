ANR: Fuerza Republicana inscribe movimiento y mantiene a Hugo Velázquez como líder

El movimiento Fuerza Republicana comunicó que se mantendrá como líder el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez y que como vicelíder fue designado Luis Pettengill. De esta manera el movimiento anuncia que presentará candidaturas rumbo a las elecciones internas presidenciales del 2027.

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Asimismo, comunicó a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana que los apoderados generales son: Juan Francisco Villalba, Lidio Vidal Franco, y Esteban David Aquino, y que como representante técnico fue designado Ysabelino Diaz Cáceres.

En la nota también se explica que el administrador de campaña será Juan Carlos Duarte y solicita a la Junta de Gobierno del Partido colorado que se le designe la lista 3.

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El periodo de inscripción se habilitó el 19 de octubre y los movimientos tienen hasta el 30 de noviembre para inscribirse. El movimiento Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes ya adelantó que no presentará candidaturas para el 2027.

En tanto que el peñismo, que tendría como candidato presidencial a Pedro Alliana aún no inscribió su movimiento.