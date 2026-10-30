¿Qué municipalidad con calles llenas de baches cierra sus puertas hasta el martes?

La Municipalidad de Mariano Roque Alonso informó desde sus redes sociales que mañana sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no brindarán atención al público, “en razón de la elaboración del inventario institucional por el cambio de gobierno municipal”.

De esta manera la intendenta saliente, Carolina Aranda (PLRA), culmina su cuestionada gestión de 11 años con el cierre temporal de la comuna.

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El pésimo estado de las calles y la proliferación de baches le costaron la continuidad de su clan familiar a la citada jefa comunal. Aranda pretendía que su esposo, el diputado Marcelo Salinas, la sucediera en el puesto; sin embargo, el concejal Julián Vega (ANR, oficialista) ganó las elecciones municipales.

¿Cuáles son los antecedentes del nuevo intendente Julián Vega?

El flamante jefe comunal es hermano de la diputada Johana Vega (ANR, oficialista) y arrastra un historial de polémicas. Renunció como titular de Migraciones en abril de 2019 tras ser expulsado de Taiwán por una denuncia de acoso a una traductora.

Asimismo, en marzo de 2016 se vio involucrado en el asesinato a tiros del hincha olimpista Elías Gabriel Rojas Candia (18).

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Durante años, tanto él como sus colegas colorados en la Junta Municipal fueron acusados de ser cómplices de Carolina Aranda, priorizando intereses particulares por sobre las necesidades de la población del distrito.

¿Qué prometió Julián Vega para su administración en Mariano Roque Alonso?

Entre sus propuestas electorales, Vega prometió el arreglo de las calles, caminos vecinales renovados y bien mantenidos, una recolección eficiente de la basura, la instalación de cámaras de vigilancia y botones de pánico, un centro de monitoreo municipal de 24 horas y mejor iluminación en todos los barrios.

En materia de salud, prometió atención prioritaria a personas con discapacidad, un acompañamiento real a la tercera edad y jornadas médicas en cada comunidad. Finalmente, en su programa de gobierno se comprometió a crear una Dirección de Turismo, apoyar a los pescadores y al sector gastronómico local, así como la realización de más ferias y eventos culturales para fomentar la generación de empleo.