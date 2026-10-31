Mauricio Maluf: Transformación en Asunción será lenta, pero segura

Mauricio Maluf (PDP), concejal electo de Asunción, indicó que desde el día uno buscará llegar a un consenso con sus pares colorados, que son mayoría en la Junta Municipal de Asunción. Sin embargo, pese a mostrar apertura no serán “bobos”.

“Hay que mostrar apertura, pero tampoco ser bobos. Muchos de los concejales ocupaban direcciones en la gestión anterior y si hace falta sacar a luz los documentos, vamos a hacerlo”, dijo Mauricio Maluf.

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El concejal electo indicó que Soledad Núñez llegará a la intendencia de Asunción el próximo 3 de noviembre con un mandato y que se tendrá que buscar apoyo también con los concejales colorados.

“Tenemos un mandato de la intendenta. Habrá concejales dentro de los 15 concejales colorados que tendrán una mirada más amplia y no querrán morir como concejales, sino buscar hacer carrera política y apoyar los cambios que necesita Asunción”, dijo Maluf.

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Hay que negociar con dureza

Por otro lado, indicó que si no se llega a un consenso con los concejales colorados entrarán a negociar con dureza.

“Ellos no nos tratan a nosotros con guantes de seda. Ellos negocian con dureza y me parece que nosotros debemos hacer lo mismo en el poder”, sostuvo el concejal asunceno.

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Indicó asimismo que Soledad Núñez tendrá un gran desafío para lograr los cambios que Asunción necesita; sin embargo, confía en que cuenta con capacidad plena.

“Soledad Núñez tiene una capacidad de gestión y va a hacer una limpieza dirección por dirección. Debemos saber que no se puede transformar todo al mismo tiempo, pero hay que comenzar con el proceso. Comenzará un proceso lento, pero seguro”, puntualizó Maluf.