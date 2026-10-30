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Política
30 de octubre de 2026 - 20:24

Escala puja colorada por presidir la Junta en Asunción y beneficiaría a opositores

Gerardo Gringo Benítez y Raúl Latorre.
Concejal Gerardo Gringo Benítez (izq.) y Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputadaos.

La disputa cartista por presidir la Junta Municipal de Asunción enfrenta a los concejales colorados próximos a asumir el cargo. La bancada oficialista se fractura y la oposición busca aprovechar la crisis para pactar.

Por ABC Color
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El conflicto entre colorados sobre qué concejal de la ANR debe presidir la Junta Municipal escaló después de que Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y exjefe de campaña del derrotado Camilo Pérez, mostrara en una fotografía subida a sus redes sociales su apoyo a Gerardo “Gringo” Benítez. Este último fue el edil colorado más votado y asumirá su primer periodo en la corporación legislativa municipal.

Lea más: ¿Quiénes son los 24 concejales de Asunción que fueron electos?

Por su parte, los colorados reelectos lanzaron fuertes críticas contra Latorre y contra “Gringo” Benítez, a quien acusan de estar bajo el mando de Jorge “Turi” Capello.

Qué hay detrás del apoyo de Raúl Latorre a Gerardo “Gringo” Benítez

Entrevistado por Ñandutí AM, el concejal reelecto Miguel Sosa (ANR) lamentó que Latorre muestre su respaldo a “Gringo” y no a los ediles que históricamente lo han acompañado.

Subrayó que dicha foto es una “avivada” de Jorge “Turi” Capello, quien con los concejales bajo su mando ya está mirando hacia las elecciones generales de 2028.

Gerardo "Gringo" Benítez y Jorge "Turi" Capello.
Gerardo "Gringo" Benítez y Jorge "Turi" Capello.

Recordó además a Latorre, en caso de no ser electo como dupla presidencial de Pedro Alliana, buscaría ser candidato a senador y se estaría enfrentando a Capello, es decir, está favoreciendo a su futura competencia.

Lea más: Junta Municipal de Asunción: Luifer Bernal opera por Radice y la oposición fija condiciones para la mesa directiva

“En ese contexto nomás yo le pido al compañero Raúl Latorre que mire bien quiénes son los que están con él y quiénes son los que no van a estar con él en una eventual candidatura a la senaduría de la nación”, señaló.

Recalcó que la presidencia de la Junta Municipal es un puesto muy codiciado, más aún a menos de un año para las elecciones internas. “La presidencia de la Junta Municipal tiene casi 30 direcciones, tiene 120 jefaturas y coordinaciones. Es una fuerza política importante”, apuntó.

Por su parte, César Escobar, concejal reelecto de la ANR, dijo también a Ñandutí que la foto de Latorre con Gringo evidencia que al titular de la Cámara de Diputados le faltó carácter para “articular” y que no jugó con claridad. Agregó que el titular de la Cámara Baja pretendió demostrar en forma infantil que él también puede “instalar” un presidente en la Junta Municipal.

Cómo la división colorada deja el camino libre a la oposición en la comuna

Este quiebre entre los colorados podría beneficiar a la bancada opositora que respalda a la intendenta electa de Asunción, Sole Núñez. Actualmente, la bancada colorada cuenta con 15 ediles frente a nueve opositores; sin embargo, si la oposición logra convencer a solo cuatro votos colorados disidentes, obtendrá la mayoría necesaria para designar al nuevo titular de la Junta Municipal.

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