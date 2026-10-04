Política
04 de octubre de 2026 a la - 12:15

Votó Soledad Núñez: “Estamos peleando contra una estructura y contra una billetera”

La candidata de la alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, vota este domingo, durante las elecciones municipales. EFE/ Juan Pablo Pino
La candidata de la alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, vota este domingo, durante las elecciones municipales. EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino

La candidata por la oposición a la Municipalidad de Asunción, Soledad Núñez, depositó su voto en el local electoral instalado en el Colegio Técnico Javier de Santísima Trinidad. Al salir, expresó que están en una contienda muy particular al enfrentarse a la estructura partidaria de la ANR y la billetera de Horacio Cartes. Instó a la población a acudir a las urnas.

Por ABC Color
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La candidata a intendenta de Asunción por la alianza opositora, Soledad Núñez, acudió a ejercer su derecho al voto en la mesa número 12 del Colegio Técnico Javier, ubicado en el barrio Santísima Trinidad de la capital.

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Acompañada de su esposo, su hija de ocho meses, así como de candidatos a concejales y legisladores del bloque opositor, Núñez cumplió con los pasos del trámite electoral y mostró su boletín sellado antes de depositarlo en la urna.

Soledad Núñez sonríe mientras sostiene a una niña, con Bruno Defelippe a su lado, en un evento electoral formal.
Soledad Núñez, con su hija Ana en brazos y su esposo Bruno Defelippe, en el local de votación.

Tras retirar su documento y exhibir el dedo entintado ante los medios presentes, la postulante ofreció sus impresiones sobre la jornada cívica, haciendo alusión directa a los estragos provocados por las intensas lluvias de las últimas horas en la capital.

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“Estamos eligiendo y decidiendo el futuro de nuestra ciudad, pero sobre todo el futuro de las nuevas generaciones. Hoy tenemos una ciudad que está destruida. La lluvia nos señaló una vez más las falencias de nuestra ciudad, pero hoy tenemos una oportunidad de cambiar eso”, afirmó.

Soledad Núñez sonríe mientras conversa con Bruno Defelippe, rodeados de otras personas en un ambiente animado.
Rocío Vallejo, Kattya González, Fiorella Forestieri y Celeste Amarilla juegan con Ana Defelippe, en brazos de su mamá Soledad Núñez.

Dirigiéndose a los electores asuncenos, Núñez apeló a vencer la apatía y acudir a las urnas antes del cierre de los locales. “Les pido por favor que se levanten, no se queden en sus casas. Hoy está en juego el futuro de Asunción. Y son ustedes los que tienen en sus manos el poder para decidir hacia dónde se va a ir nuestra querida capital. Vinimos con alegría y esperanza, sin miedo”, instó.

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Despliegue del 100% de apoderados

Consultada sobre las condiciones en que la oposición llega a este día de comicios frente a la maquinaria de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Núñez destacó el trabajo de los controles en las mesas de sufragio.

“Tenemos 100% de los locales cubiertos. Tenemos un ejército que está ahí defendiendo, que está peleando contra la estructura, contra la billetera que sabemos que siempre está a la orden del día para retener el poder. Acá tenemos que defender lo que son los intereses de todos los asuncenos”, remarcó.

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Asimismo, dejó un mensaje directo al electorado dentro del cuarto oscuro respecto a las presiones de ciertos sectores políticos que acostumbran utilizar prácticas poco éticas. “Acuérdense que nadie puede saber por quién votaste. En el cuarto oscuro sos vos, la máquina, tu futuro, el futuro de tus padres y el futuro de tus hijos. Salgan a elegir a conciencia”, finalizó.

Soledad Núñez con abrigo blanco viste sonriente mientras conversa, acompañada por Bruno Defelippe y otras personas en un ambiente de votación.
Soledad Núñez votó acompañada por su marido Bruno Defelippe, quien carga a su beba Ana.

Tras concluir su votación en Santísima Trinidad, la candidata continuó su itinerario de la jornada para acompañar a sufragar a su esposo y a referentes legislativas del espacio, como la senadora Celeste Amarilla y la diputada Rocío Vallejo, en sus respectivos colegios electorales de la capital.