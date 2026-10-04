Votó Soledad Núñez: “Estamos peleando contra una estructura y contra una billetera”

La candidata a intendenta de Asunción por la alianza opositora, Soledad Núñez, acudió a ejercer su derecho al voto en la mesa número 12 del Colegio Técnico Javier, ubicado en el barrio Santísima Trinidad de la capital.

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Acompañada de su esposo, su hija de ocho meses, así como de candidatos a concejales y legisladores del bloque opositor, Núñez cumplió con los pasos del trámite electoral y mostró su boletín sellado antes de depositarlo en la urna.

Tras retirar su documento y exhibir el dedo entintado ante los medios presentes, la postulante ofreció sus impresiones sobre la jornada cívica, haciendo alusión directa a los estragos provocados por las intensas lluvias de las últimas horas en la capital.

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“Estamos eligiendo y decidiendo el futuro de nuestra ciudad, pero sobre todo el futuro de las nuevas generaciones. Hoy tenemos una ciudad que está destruida. La lluvia nos señaló una vez más las falencias de nuestra ciudad, pero hoy tenemos una oportunidad de cambiar eso”, afirmó.

Dirigiéndose a los electores asuncenos, Núñez apeló a vencer la apatía y acudir a las urnas antes del cierre de los locales. “Les pido por favor que se levanten, no se queden en sus casas. Hoy está en juego el futuro de Asunción. Y son ustedes los que tienen en sus manos el poder para decidir hacia dónde se va a ir nuestra querida capital. Vinimos con alegría y esperanza, sin miedo”, instó.

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Despliegue del 100% de apoderados

Consultada sobre las condiciones en que la oposición llega a este día de comicios frente a la maquinaria de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Núñez destacó el trabajo de los controles en las mesas de sufragio.

Hoy van a circular números, capturas, encuestas, “tendencias". Ninguno es un resultado: nuestra ley prohibe difundir bocas de urna hasta una hora después del cierre. Los resultados son los de esta noche. Hasta las 17:00 horas Asunción sigue decidiendo, ¡sos vos el que decide! Si… — Sole Núñez (@solenu) October 4, 2026

“Tenemos 100% de los locales cubiertos. Tenemos un ejército que está ahí defendiendo, que está peleando contra la estructura, contra la billetera que sabemos que siempre está a la orden del día para retener el poder. Acá tenemos que defender lo que son los intereses de todos los asuncenos”, remarcó.

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Asimismo, dejó un mensaje directo al electorado dentro del cuarto oscuro respecto a las presiones de ciertos sectores políticos que acostumbran utilizar prácticas poco éticas. “Acuérdense que nadie puede saber por quién votaste. En el cuarto oscuro sos vos, la máquina, tu futuro, el futuro de tus padres y el futuro de tus hijos. Salgan a elegir a conciencia”, finalizó.

Tras concluir su votación en Santísima Trinidad, la candidata continuó su itinerario de la jornada para acompañar a sufragar a su esposo y a referentes legislativas del espacio, como la senadora Celeste Amarilla y la diputada Rocío Vallejo, en sus respectivos colegios electorales de la capital.