Alvaro Grau propone eliminar 10 tasas e impuestos municipales en Asunción

“La buena noticia es que los problemas de Asunción tienen fecha de caducidad”, señaló el concejal Álvaro Grau, quien vaticinó que la capital renovará su imagen cuando el asunceno elija este domingo una nueva Junta y a la candidata a la intendencia Soledad Núñez.

Entrevistado en ABC Color, Grau pidió su voto al elector independiente e indeciso al recordar su rol activo como concejal opositor y los resultados de sus denuncias. “Yo solo durante esta gestión pude lograr algo muy importante y es la caída de la administración de Nenecho Rodríguez”, se jactó.

Señaló que durante cinco años hizo denuncias contra negociados y logró algo muy importante para el capitalino: “desnormalizar” la corrupción de la municipalidad hacia la ciudadanía.

Recordó además que durante un año y medio de denuncias fue parte fundamental para frenar el atropello de Parxin, el sistema de cobro tarifado de estacionamiento que los colorados querían instalar.

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También se jactó de sus denuncias sobre la desaparición de los G. 500.000 millones. Aunque Nenecho diga que esos fondos de obras se destinaron a salarios, Grau afirma que todavía no se sabe qué pasó con ese dinero.

“Siempre mis denuncias fueron en base a cuestiones reales”, aseveró.

Sostuvo que su caso demuestra que un edil comprometido en defender los intereses de la ciudadanía puede lograr lo que él logró. Subrayó que si la ciudadanía elige a más figuras como él dentro de su lista: “Realmente vamos a armar mucho más lío y vamos a terminar de cambiar lo que necesita Asunción”.

¿Qué propuestas tiene Álvaro Grau para eliminar impuestos en Asunción?

Entre sus principales propuestas, dijo que impulsará la eliminación de 10 tasas e impuestos, como el cobro por barrido de calle. “A ningún asunceno le barren la calle, eso es un robo que está haciendo”, dijo.

Lo mismo opinó respecto al cobro por “mantenimiento de plazas y parques, en barrios que ni siquiera tienen plazas ni parques” o en sectores donde las comisiones vecinales realizan este trabajo. También abogó por eliminar los impuestos a la construcción en el centro de Asunción para reactivar su economía y lograr que vuelva a habitarse.

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En cuanto a la seguridad en las plazas, dijo que tiene un plan piloto de “plazas seguras” con botones de pánico y parques infantiles cercados.

Sobre las veredas, recordó que impulsó una ordenanza de obligatoriedad para que sean iguales en diseño y materiales, pero que Nenecho objetó y convirtió en letra muerta. Su propuesta actual es que la Comuna construya esas veredas y las cobre en un plazo de 10 a 15 años al frentista.

¿Cómo planea Álvaro Grau agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial?

Respecto al tránsito, dijo que su plan es eliminar semáforos y lomadas innecesarias que no tienen ningún sentido. Sostuvo que los semáforos donados se instalaron en toda la ciudad solo para que Nenecho pueda justificar un negociado por G. 30.000 millones.

“Esos semáforos han demostrado que inteligentes no son y es porque no están conectados. Eso fue un negociado tremendo de cinco millones de dólares”, dijo.

Esto va acompañado de su plan de “Corredores Seguros” para proteger a los estudiantes con agentes de tránsito frente a las escuelas.

¿Cómo combatir el planillerismo en la Municipalidad de Asunción?

Respecto a los funcionarios que no trabajan o planilleros, denunció que el año pasado la Comuna gastó 121 millones de dólares en salarios, mientras que en obras ejecutó nada más que 7 millones de dólares.

“Eso tiene que cambiar, tiene que ser al revés porque evidentemente la ciudad está devastada estructuralmente”, aseveró. Dijo que, si bien hay muchos trabajadores en la Comuna, una mayoría no trabaja por ser parientes, allegados, parejas o parte del pago de favores políticos.

Sostuvo que la Municipalidad de Asunción, que cuenta con unos 9.000 funcionarios, puede operar con menos de la mitad de su personal. Para ello plantea dos medidas: anular la renovación de contratos innecesarios cada seis meses por estar atados a operadores políticos, e implementar tecnología con cámaras de reconocimiento facial para verificar quién marca y se retira de la institución. Aclaró que existen empresas que ofrecen este servicio a bajo costo.

“El que te dice que no se puede desvincular a gente es porque no tiene la voluntad política de hacerlo”, sostuvo.

Sin embargo, respecto a la alta cifra de funcionarios que no se acogen a la jubilación, reconoció que “no les podés obligar a jubilarse”, debido a la pésima situación financiera en que se encuentra la Caja Municipal ¿Qué medidas de transparencia y gestión de residuos se aplicarán?

En materia de transparencia, su propuesta es la plataforma “¿Dónde está tu plata?”, la cual permitirá al asunceno saber en qué se invierte su dinero según su barrio, propiedad e impuesto inmobiliario. “Hay barrios que no reciben ningún tipo de inversión por parte de la municipalidad desde hace décadas”, señaló.

Respecto al problema de la basura, abogó por la mano dura contra los vertederos clandestinos. Señaló que tirar basura es un delito penal y que la Comuna debería utilizar a la Policía Municipal o a un grupo de sus 9.000 funcionarios para fiscalizar, decomisar camiones o motocarros y procesar a los responsables.

“Vos metes a cinco o seis personas presas y se va a terminar ese tema”, aseveró.

Sostuvo que actualmente la ciudad está “en una anarquía total, y la institución no puede seguir haciendo de Shakira, ciega, sorda, muda, ante cualquier ilícito que ocurre en la capital”.

¿Cómo acabar con la corrupción y las “cajas paralelas” en Asunción?

Sobre cómo eliminar las cajas paralelas, dijo que este vicio de coimas solo se terminará el día que realmente se pongan al frente de las direcciones a personas que no toleren este crimen, utilizando los sistemas de seguimiento de expedientes y garantizando a la ciudadanía que sus denuncias surtirán efecto.

Recordó que cuando fue intendente interino por 10 días, publicó en planillas editables de Excel la lista completa de funcionarios, lo que generó una lluvia de denuncias contra planilleros, realizadas por los propios trabajadores que sí cumplen sus labores.

“El funcionario municipal que sí labura es el principal aliado en contra del planillero”, aseveró.

Finalmente, hizo un llamado a los indecisos para votar por su candidatura. Sostuvo que tendrán a un edil que demostró durante sus cinco años de gestión que hace las cosas en forma diferente y que busca seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía.