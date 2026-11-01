San Patricio tendrá su primera intendenta electa en la historia

La doctora Adriana Rodríguez (PLRA), electa y proclamada como intendenta del distrito de San Patricio, se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del municipio, lo que marcará un precedente en la participación política femenina de la comunidad.

Rodríguez manifestó que la primera convocatoria está prevista para las 07:30, cuando se reunirán los integrantes de la Junta Municipal para conformar la mesa directiva del cuerpo legislativo, compuesto por nueve miembros. Posteriormente, a las 09:00, se desarrollará el acto protocolar de asunción en el salón municipal.

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La futura jefa comunal mencionó que siempre acompañó procesos electorales, pero que fue la primera vez que se presentó como candidata a intendenta.

“Es la primera vez que una mujer es electa como intendenta; anteriormente se tuvieron dos interinas”, explicó.

Señaló que asumir el cargo representa honor y orgullo, pero también una gran responsabilidad y un importante desafío. No obstante, manifestó su confianza en poder responder a las expectativas de la comunidad, que le brindó su respaldo electoral el pasado 4 de octubre.

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Por otra parte, la nueva autoridad comunal confirmó que es funcionaria de carrera del Ministerio de Salud Pública, donde cuenta con más de diez años de antigüedad y se desempeña como odontóloga. Actualmente, está gestionando un permiso especial sin goce de sueldo, conforme a los derechos que le corresponden como funcionaria pública.

Rodríguez reemplazará al actual intendente Fabián Almada (PLRA), quien concluirá su segundo período al frente de la administración municipal.

El primer período de Almada fue de 2015 a 2021, tras asumir en representación de la Alianza Todos por San Patricio. Posteriormente, fue reelecto para un segundo mandato, correspondiente al período 2021-2026.

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