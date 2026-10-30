Renuncia de Carmen Marín al BCP fue porque estaba por fenecer su periodo, según Santi Peña

Una de las técnicas que forman parte del directorio del BCP, la economista Carmen Marín, presentó renuncia ayer, según confirmaron fuentes a ABC Color; sin embargo, hasta ahora se desconoce los motivos o detalles de su decisión.

Su renuncia se da a cuatro años de ocupar el cargo de directora del BCP. Marín se destaca por ser una de las técnicas de carrera de la función pública. Asumió en el cargo en octubre del 2022, según publicó el BCP en su página web.

Hoy el Presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado sobre la renuncia de Marín y los motivos, a lo que el mandatario respondió que la funcionaria estaba por cumplir su periodo de cinco años.

“Ella fue designada en el gobierno pasado, ella está ya a meses de cumplir su periodo constitucional. Ella está hace ya más de 4 años en el cargo y bueno, tomó la decisión, como en el pasado también han habido, no es un caso hecho aislado que no haya ocurrido antes en la historia del Paraguay”, refirió.

Lea más: Quien pone en riesgo la jubilación de los trabajadores no puede seguir en el BCP, dice Roberto González

Cuestionamientos al directorio del BCP

La renuncia de Marín se da en un contexto de cuestionamientos y pedidos de informes al BCP por parte de senadores ante excesos de topes de créditos a empresas vinculadas realizadas por Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez y del que el mandatario fue accionista estando en funciones. El BCP incluso abrió un sumario a la entidad financiera por estos hechos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los periodistas preguntaron a Peña por estos hechos, a lo que respondió que la Constitución de 1992 le dio al BCP un rango constitucional, “ese es un privilegio que tienen muy pocas instituciones”, buscando que cuente con autonomía y autarquía, y a fin de que no sea influenciado por el gobierno de turno.

Insistió en que el directorio del BCP tiene un amparo constitucional, una garantía legal que le da la autonomía para poder trabajar y poder administrar algo muy delicado que son los fondos del sistema financiero paraguayo.

“Imagínense un sistema financiero que al mes de septiembre ganó, no estamos diciendo la facturación, ganó casi US$ 800 millones de ganancia. ¿De dónde sale esa ganancia?, sale de la intermediación financiera, lo que pagan los bancos por los depósitos de los ahorristas y los créditos que pagan aquellos que toman crédito. Entonces, esto es un tema de enorme sensibilidad que tiene que seguir manejándose dentro de un ámbito técnico, independiente”, refirió.

Lea más: Nueva bancada cartista: “Los pedidos de informe son buenos para la transparencia”

Sobre la situación de Ueno Bank, dijo que no es la primera vez que hay entidades que puedan tener problemas, considerando que en la historia ya hubo casos, por lo que se limitó a decir que el manejo tiene que ser técnico y totalmente separado del manejo político.

Peña también rechazó propuesta de Pereira

Además, también hoy Ueno Bank es cuestionado por concentrar G. 4,9 billones de fondos públicos, incluidos los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Ante esto, el exintegrante del Consejo de Administración del IPS, Carlos Pereira, propuso que la previsional inyecte fondos como capital primario en Ueno Bank, de manera que la propia institución pase a ser accionista en ese banco y proteger las inversiones de la previsional, aunque el mismo Pereira declaró que finalmente mandó al archivo la propuesta.

Peña fue consultado al respecto y respondió que Pereira es un gran profesional a quien tiene un alto aprecio, pero aclaró que “no es de la misma teoría”, al recordar que el exconsejero de IPS también buscó replicar algo lo que fue en su momento el Banco Nacional de los Trabajadores (BNT), para que con los fondos previsionales se pueda constituir una entidad financiera.

Lea más: Diputados modifican la Ley de Seguros ante temor a castigos excesivos y riesgo de monopolio

“Lo habíamos hablado y habíamos discutido técnicamente, así que esto no es una idea nueva de él. Esto es una idea que él ya varias veces ya la había planteado en el seno, ya cuando era consejero mismo del Instituto de Previsión Social. Yo no estoy de acuerdo, tanto en esa como en esta. Pero yo entiendo que esto, de lo que yo me enteré a través de los medios de comunicación, esto no fue ni siquiera considerado”, precisó.

Sobre el motivo de cesarlo en su función de asesor, dijo que es una decisión del Consejo de Administración y del Presidente del IPS.

Según Peña, obras darán trabajo a 2.000 personas

Santiago Peña participó hoy en el inicio de las obras del Gran Hospital de Asunción en la Costanera Sur de la capital, donde destacó que el proyecto general de la misma costanera busca dar soluciones permanentes a las familias que migraron del interior del país a las zonas ribereñas.

El mismo ya contemplaba hace diez años el diseño de un barrio para dar viviendas dignas a los habitantes del bañado sur. Destacó que para las obras del Gran Hospital de Asunción aproximadamente 700 personas están trabajando, que se suman a los 700 puestos para la construcción de las viviendas y otras 400 para una planta de tratamiento adjudicada recientemente en Lambaré, que tendrá una inversión de US$ 40 millones.

Lea más: Peña vuelve a defender a Ueno ante críticas de Asoban y fondos del IPS

Según manifestó Peña, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que el desempleo disminuyó a 4% en setiembre de este año, por lo que aseguró que en estos tres años de gobierno se han generado casi 260.000 nuevas ocupaciones. Además, sostuvo que también registran un aumento del trabajo formal de personas que están siendo empleadas.