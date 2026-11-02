Asumen las nuevas autoridades municipales de Curuguaty

En una tempranera sesión convocada a las 07:30 los doce concejales electos eligieron al colorado Ever Escurra para presidir la Junta Municipal el primer periodo de gestión (2026-2027).
El concejal Jorge Cage fue candidato a presidente por la Alianza unidos por Curuguaty, quien obtuvo 4 votos, y Ever Escurra (ANR) logró el respaldo de ocho concejales colorados.
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Luego de la sesión, se procedió a tomar juramento al intendente Hugo Valdés (ANR).
El nuevo intendente de Curuguaty prometió una administración cercana a la ciudadanía y mantener abiertas las puertas de la municipalidad para con los contribuyentes.
El intendente contará además con una cómoda mayoría en la Junta Municipal donde ocho concejales son colorados y cuatro del Partido Liberal.
Se tiene previsto realiza la siguiente sesión de la nueva Junta municipal del próximo viernes.
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Estos son los integrantes del Legislativo:
- Gustavo Adolfo Rodríguez Noria (ANR).
- Evelio Cantero Ramírez (ANR).
- Jorge Caje Ferreira (Alianza).
- Ever Ariel Escurra Dianconi (ANR).
- Aníbal Franco Aquino (ANR).
- Fabio Librado Arias Gamarra (Alianza).
- Marcelo José Ramírez González (ANR).
- Alcides Valenzuela Díaz (ANR).
- Diego Jara Ramírez (Alianza).
- Juan Osvaldo Molina González (ANR).
- Gabriel Sanabria (ANR).
- Luis Morel (Alianza).