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Política
02 de noviembre de 2026 - 15:12

Asumen las nuevas autoridades municipales de Curuguaty

Grupo de hombres en trajes oscuros y corbatas rojas, en un evento con decoraciones en rojo, blanco y azul.
El intendente de Curuguaty Hugo Valdés (C) y los doce concejales asumieron sus cargos esta mañana.

Las nuevas autoridades municipales asumieron oficialmente sus respectivos cargos en Curuguaty. El concejal colorado Ever Escurra fue electo presidente de la Junta Municipal y tomó juramento al intendente Hugo Valdés (ANR).

Por ABC Color
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En una tempranera sesión convocada a las 07:30 los doce concejales electos eligieron al colorado Ever Escurra para presidir la Junta Municipal el primer periodo de gestión (2026-2027).

El concejal Jorge Cage fue candidato a presidente por la Alianza unidos por Curuguaty, quien obtuvo 4 votos, y Ever Escurra (ANR) logró el respaldo de ocho concejales colorados.

Lea más: Resultados de las elecciones municipales 2026: todos los intendentes electos

Luego de la sesión, se procedió a tomar juramento al intendente Hugo Valdés (ANR).

El nuevo intendente de Curuguaty prometió una administración cercana a la ciudadanía y mantener abiertas las puertas de la municipalidad para con los contribuyentes.

El intendente contará además con una cómoda mayoría en la Junta Municipal donde ocho concejales son colorados y cuatro del Partido Liberal.

Se tiene previsto realiza la siguiente sesión de la nueva Junta municipal del próximo viernes.

Lea más: ¿Cuántos reelectos y cambios de partido hubo en los distritos más importantes?

Estos son los integrantes del Legislativo:

  • Gustavo Adolfo Rodríguez Noria (ANR).
  • Evelio Cantero Ramírez (ANR).
  • Jorge Caje Ferreira (Alianza).
  • Ever Ariel Escurra Dianconi (ANR).
  • Aníbal Franco Aquino (ANR).
  • Fabio Librado Arias Gamarra (Alianza).
  • Marcelo José Ramírez González (ANR).
  • Alcides Valenzuela Díaz (ANR).
  • Diego Jara Ramírez (Alianza).
  • Juan Osvaldo Molina González (ANR).
  • Gabriel Sanabria (ANR).
  • Luis Morel (Alianza).

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