Asumen las nuevas autoridades municipales de Curuguaty

En una tempranera sesión convocada a las 07:30 los doce concejales electos eligieron al colorado Ever Escurra para presidir la Junta Municipal el primer periodo de gestión (2026-2027).

El concejal Jorge Cage fue candidato a presidente por la Alianza unidos por Curuguaty, quien obtuvo 4 votos, y Ever Escurra (ANR) logró el respaldo de ocho concejales colorados.

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Luego de la sesión, se procedió a tomar juramento al intendente Hugo Valdés (ANR).

El nuevo intendente de Curuguaty prometió una administración cercana a la ciudadanía y mantener abiertas las puertas de la municipalidad para con los contribuyentes.

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El intendente contará además con una cómoda mayoría en la Junta Municipal donde ocho concejales son colorados y cuatro del Partido Liberal.

Se tiene previsto realiza la siguiente sesión de la nueva Junta municipal del próximo viernes.

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Estos son los integrantes del Legislativo: