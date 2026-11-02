¿Cuándo asumen Soledad Núñez y concejales electos de Asunción?

Soledad Núñez, intendenta electa de Asunción y todos los jefes comunales y concejales electos en las elecciones municipales del 4 de octubre deben jurar y tomar posesión de sus cargos en noviembre.

Según el cronograma electoral de las Elecciones y Juntas Municipales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el juramento y toma de posesión del cargo de Soledad Núñez y los 24 concejales de Asunción están previstos para el martes 3 de noviembre.

“Los miembros de las Juntas Municipales tomarán posesión de sus cargos el martes 3 de noviembre de 2026. Una vez incorporados, los concejales municipales tomarán juramento al intendente municipal. En su defecto, el intendente municipal prestará juramento ante el Juez Electoral de la circunscripción”, detalla el TSJE.

Al día siguiente, 4 de noviembre, se debe realizar la comunicación a la Contraloría General de la República de la nómina de autoridades municipales electas y proclamadas. Esto lo realizará la Justicia Electoral.

¿Quiénes son los concejales electos para Asunción?

En las elecciones del 4 de octubre la ANR consiguió 149.231 votos para la Junta Municipal, equivalentes al 53,5% de los votos computados para concejales. La Alianza Unidos por Asunción obtuvo 65.505 votos y seis bancas, mientras que el PLRA consiguió 36.338 votos y tres escaños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La composición de las 24 bancas quedó de la siguiente manera:

ANR: 15 concejales.

Alianza Unidos por Asunción: 6 concejales.

PLRA: 3 concejales.

Esta es la lista de concejales que asumirán en noviembre:

Gerardo “Gringo” Benítez (ANR) Seba Radice (ANR) Miguel Sosa (ANR) Dani Fernández (ANR) Tino Ayala (ANR) Arqui Sotomayor (ANR) Marce Centurión (ANR) Axel Mongelós (ANR) Carlos Morel (ANR) Cynthia Romero (ANR) “Piriki” Rodríguez (ANR) Nasser Esgaib (ANR) Ceres Escobar (ANR) Mariano Cáceres (ANR) Óscar Noldin (ANR) Álvaro Grau (PQ, Alianza Unidos por el Cambio) Seba Garay (PQ, Alianza Unidos por el Cambio) Mauri Maluff (Alianza Unidos por el Cambio) Pablo Callizo (Alianza Unidos por el Cambio) Maxi Seiferheld (Alianza Unidos por el Cambio) Noelia Díaz (Alianza Unidos por el Cambio) Augusto Wagner (PLRA) Fiorella Forestieri (PLRA) Ramón Ortiz (PLRA)

Resultados de las elecciones municipales 2026

En los comicios municipales del domingo 4 de octubre, la ciudadanía eligió a nivel global 263 intendentes y 2.832 miembros titulares de Junta Municipal.

La Intendencia Municipal tiene a su cargo la administración general del municipio, mientras que la Junta Municipal es el órgano normativo, de control y deliberante.

Las autoridades electas ejercerán sus funciones por cinco años (2026 - 2031).

Lea más: Evaluación de las elecciones municipales: esto dice el TSJE tras problemas con el voto asistido