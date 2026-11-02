Kattya González dice que peñistas ahora “huyen como ratas” y Raúl Benítez desafía a diputado “uenista”

Desde la oposición mencionaron que no se comen el cuento de que ahora el vicepresidente de la República y precandidato “en suspenso” a la presidencia de la República por el oficialismo, Pedro Alliana haya visto la “crisis financiera” motivada principalmente por la relación entre Santiago Peña y el banco de sus exsocios comerciales, Ueno Bank, que, entre otras cosas, acaparó fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una de las que más duramente cuestionó a quienes ahora pretenden como “ratas” saltar del barco que se hunde es la exsenadora opositora Kattya González, quien remarcó que Alliana y otros son totalmente culpables de esta crisis.

“Rifaron el país: huyen las ratas antes de la caída. No por patriotismo. Sabían todos los de la cúpula de la ANR que se estaba timbeando y no hicieron nada”, dijo González a través de X.

La misma también enfatizó, entre otros, que, peor aún, ni con esto reaccionan, como es el caso de la Fiscalía, a cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que hasta ahora sigue haciendo la vista gorda.

“No hay un lugar del Estado que se salve: todo en estos 3 años fue un negociado. La Fiscalía -cuando no- cómplice”, dijo González.

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¿Alliana también será tildado de “terrorista financiero”?

Por su parte, el diputado Raúl Benítez (Independiente) también reaccionó ante la repentina “iluminación” de Alliana, y le preguntó al diputado y principal defensor de Ueno, Alejandro Aguilera (ANR, peñista) si es que también lo tildará de “terrorista financiero”, tal como amenazaba a todos los que denunciaban la situación del “banco amigo” del Gobierno.

“Hola, Ale Aguilera, ¿vas a decir que lo de Alliana es terrorismo financiero? ¿O eso se aplica solo cuando opositores denunciamos las dudas sobre el estado de un banco?”, cuestionó Benítez.

Esto, ya que, en su intento de acallar las denuncias de opositores e incluso publicaciones periodísticas respaldadas por informes financieros del Banco Central del Paraguay (BCP), Aguilera amenazó con presentar un proyecto de ley que castigue el “terrorismo financiero”.

Lo paradójico de Aguilera es que para él solo era “terrorismo financiero” cualquier duda o pedido de informe que se realizara sobre el banco de los exsocios del Presidente, no así cuando ellos pretendían usarlo como garrote contra otras entidades financieras.

Incluso llegó a presentar sesgados pedidos de informes contra el banco del grupo empresarial del que forma parte ABC, pero la respuesta del BCP lo dejó en ridículo al señalarle que no había ninguna irregularidad que objetar.