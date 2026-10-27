Aguilera sigue defendiendo de Ueno y Benítez le recuerda que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”

El diputado peñista Alejandro Aguilera (ANR), que prácticamente es vocero en la Cámara de Diputados de Ueno Bank, el banco del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, volvió a hacer una defensa, pretendiendo que ya no se hable de los cuestionamientos al Banco Central del Paraguay (BCP) y las alertas sobre transferencias de Ueno a empresas vinculadas, con el agravante, de que dicho “banco amigo” del gobierno acapara gran parte de los fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Quieren instalar una supuesta crisis que no existe. Y es un tema muy peligroso porque, al final de cuentas, si nosotros mismos, que somos actores políticos, que tenemos obviamente cierta influencia o cierta visibilidad, queremos instalar o queremos hacer tambalear el sistema financiero por el solo hecho de querer golpear al gobierno, podemos tener resultados muy peligrosos para la economía paraguaya que tantos años se tardó en construir”, comenzó alegando Aguilera.

El legislador, intentando defender al “banco amigo” del Gobierno pretendió tergiversar los hechos, ya que una eventual crisis del sistema financiero no sería culpa de los que alertan sobre la situación de Ueno Bank -respaldados por reportes oficiales del BCP- sino de las autoridades de la banca matriz y sus cómplices que pretenden encubrir la situación.

Aguilera señaló la situación de todos los bancos para negar la crisis, cuando en realidad los cuestionamientos son sobre los controles que debería realizar el BCP a Ueno Bank.

De hecho, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que aglutina a la mayoría de las entidades financieras, exige transparencia e igualdad ante la ley para todos.

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“Todo el sistema bancario, la banca paraguaya, hasta agosto ganó 732 millones de dólares. Pero qué linda crisis, che. Qué linda crisis. Cómo quisiera tener esa clase de crisis. Cómo quisiera ser el dueño de un banco y tener semejante crisis”, señaló Aguilera pretendiendo tergiversar la crítica.

La ganancia de los bancos nunca estuvo en discusión, sino la manera en que Ueno Bank que acumula US$ 1199 millones de fondos públicos y del IPS, realizó transferencias fuera de los topes legales a empresas vinculadas.

Peña estamos haciendo todo para propieciar la crisis, dice Raúl Benítez

Ante la intervención de Aguilera, respondió el diputado Raúl Benítez (Independiente), que remarcó que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”, ya que en realidad mediante el gobierno de Peña, “estamos haciendo probablemente todo lo posible para poner en riesgo la credibilidad de nuestro sistema financiero y para hacer tambalear nuestro sistema financiero”.

Al respecto, le recordó a Aguilera que la imagen y la credibilidad del país no se cuidan maquillando como él hace, sino con instituciones serias, cuya credibilidad el propio Peña dinamitó al poner como presidente del BCP a Carlos Carvallo, expresidente de Ueno Bank (cuando aún era financiera).

“Esa imagen se cuida en la medida en que tengamos instituciones serias, y el Banco Central del Paraguay con la administración actual, ha dejado de ser una institución seria. La poca institucionalidad que teníamos ha perdido muchísima credibilidad cuando cambiamos los reglamentos del IPS también para que se pueda acceder a fondos de manera completamente descuidada. También con un presidente del BCP que quedó en evidencia que tiene un conflicto de interés a la hora de tomar decisiones, fortaleciendo de esa manera a un banco del cual antes era presidente”, remarcó Benítez.

Finalmente, Benítez le remarcó a Aguilera que es la gente la que tiene una duda razonable sobre el manejo de los fondos públicos del IPS, por las acciones de este gobierno, entre ellas, que Santiago Peña se niegue a cambiar a Carvallo pese a los claros manejos cuestionados.

“Acá hay un miedo real, hay un temor real de la gente, por eso digo que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, porque el temor de mucha gente es real, es genuino, es válido. Y si nosotros desde acá no somos capaces de conectar con ese temor estamos jodidos”, insistió.