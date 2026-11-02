Nakayama advierte: A Peña lo dejaron solo y Alliana deja de estar en carrera

Las sorpresivas declaraciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sobre la situación del sistema financiero nacional continúan generando repercusiones en el ámbito político.

Para el senador Eduardo Nakayama, este escenario no responde a un simple conflicto superficial, sino a un problema estructural de gran envergadura que afecta directamente al presidente Santiago Peña.

“Yo pienso que sí, definitivamente, a Peña lo dejaron solo. Eso es lo que se puede colegir, se puede dar lectura de lo que pasó hoy”, expresó el legislador.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que la decisión de Alliana de poner en pausa sus aspiraciones políticas marca un punto de inflexión irreversible para su postulación.

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“Me parece que, virtualmente, Alliana deja de estar en carrera. Esa es la impresión que yo tengo porque desde hace prácticamente dos años era el único candidato”, puntualizó, agregando que la postura del segundo del Ejecutivo descolocó incluso a las propias bases de Honor Colorado.

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Frente a las especulaciones sobre un trasfondo de privilegios o blindajes a entidades bancarias, el senador advirtió que de comprobarse un direccionamiento del poder, se configurarían delitos graves.

Exigencia de transparencia técnica

Ante el fantasma de la inestabilidad en el sistema financiero, el legislador remarcó que la prioridad absoluta debe ser la protección de la economía nacional, la transparencia de los datos y el resguardo de los fondos públicos y jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

En este sentido, exigió una intervención directa y transparente de las autoridades monetarias: “Sigo sosteniendo que esto se tiene que dirimir dentro del ámbito técnico. Creo que el Banco Central tiene que manifestarse y su presidente tiene que venir y comparecer ante el Senado para poder dar las aclaraciones correspondientes”.

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Finalmente, advirtió sobre el peligro de minimizar los rumores en un sector tan sensible como el financiero, recordando que una crisis sistémica podría arrastrar a otros rubros vitales como el desarrollo inmobiliario y la inversión extranjera.

“Cuando hablamos de sistema financiero, no estamos hablando de una entidad, estamos hablando de un sistema que está interconectado. Y si un banco llega a tener problemas, cualquiera fuese, cualquiera fuese el banco, todo el el sistema financiero se va a ver afectado”, concluyó.