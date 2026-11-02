Piden que Zenaida Delgado se aparte del Congreso y se someta a una investigación fiscal

La senadora Lizarella Valiente manifestó que, a título personal, considera que su colega Zenaida Delgado debe apartarse del Congreso Nacional y someterse a una investigación por los hechos denunciados en su contra los últimos días por aparentemente tener montado todo un esquema en el cual negociaba cargos dentro del Congreso.

“Yo personalmente ya había asumido esa postura antes”, refirió asegurando que ya tenía esa postura antes de la reunión de bancada.

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Valiente sostuvo que el caso va más allá de cuestiones administrativas y que existen elementos que deben ser investigados por las autoridades competentes.

“Existen elementos que sobrepasan cuestiones administrativas”, asegura senadora

La legisladora consideró que existen indicios de que se habría accedido a cargos públicos mediante la influencia de Delgado. En ese sentido, lamentó lo ocurrido y dijo compartir la indignación de la ciudadanía.

“Evidentemente se pudo acceder a cargos por influencia de la señora. Yo lamento muchísimo y hago mía la indignación de toda la ciudadanía”; manifestó.

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Por otro lado, mencionó que lo ocurrido el miércoles, cuando una funcionaria habría denunciado que le retiraron su teléfono celular: “Es una actitud que deja más cuestionamientos”, aseguró Valiente.

Finalmente, sostuvo que el desenlace debe ser que Delgado deje de formar parte del cuerpo legislativo y se someta a las investigaciones fiscales.

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“El final va a ser exactamente el mismo: que ya no forme parte del cuerpo colegiado y ella se someta además a las investigaciones en la Fiscalía”, concluyó.