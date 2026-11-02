Zenaida Delgado ante su inminente destitución en el Senado

La senadora Zenaida Delgado (ANR, ex Cruzada Nacional) pidió más tiempo y cuestionó el procedimiento de pérdida de investidura que enfrenta por las graves denuncias de un supuesto esquema de “peaje salarial” a funcionarios del Congreso. Su abogado, Óscar Tuma, presentó una nota ante la Presidencia del Senado y la Comisión de Asuntos Constitucionales, horas antes de que esta última se reúna para emitir dictamen sobre su expulsión.

Con el pedido, Delgado buscaba que primero se resuelvan sus objeciones sobre las reglas aplicables al proceso y que se difiera la decisión de fondo. La estrategia abrió una nueva disputa sobre los plazos, mientras crece la presión política para concretar su salida de la Cámara Alta.

La legisladora tendría hasta ahora 30 votos a favor de su pérdida de investidura, la mayoría que necesita para ser expulsada. El tratamiento está previsto para este miércoles como primer punto del orden del día del pleno.

Zenaida pide aplicar el reglamento y cuestiona el procedimiento

En una presentación fechada el 2 de noviembre de 2026 y recibida a las 9:59, Delgado planteó como «cuestión previa» que el Senado determine expresamente qué régimen debe aplicarse a su proceso de pérdida de investidura.

A través de su abogado, Óscar Luis Tuma, solicitó la aplicación íntegra de la Resolución N.º 429/2023, que establece los requisitos de presentación y admisión, el traslado de documentos, los plazos de defensa, la intervención de abogados y el procedimiento para emitir dictamen y resolver.

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Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la mayoría necesaria para la expulsión. Tuma sostiene que el artículo 10 de dicha resolución establece una mayoría de dos tercios, equivalente a 30 votos, y pide que se identifique cualquier disposición posterior que se pretenda aplicar en su reemplazo.

La senadora también invoca los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, referentes al derecho a la defensa y al debido proceso. Argumenta que necesita conocer las reglas concretas para ejercer plenamente su defensa.

Se buscaba diferir la decisión de fondo

Entre los pedidos presentados por Tuma figura que se verifiquen las firmas y adhesiones del pedido de pérdida de investidura, sus fechas de incorporación, la notificación realizada y la documentación entregada a la legisladora.

Además, solicita copias certificadas del pedido original, sus firmas, la resolución que regula el procedimiento y las constancias de notificación.

El punto más significativo de la presentación es la solicitud de que se difiera la decisión de fondo hasta que se resuelvan todas estas cuestiones. También pide que, si se incorporan nuevas reglas o materiales que requieran un examen adicional, se le conceda el plazo indispensable para responder.

De esta manera, Delgado buscaba ganar tiempo en un proceso que ya tiene fecha de definición política y en el que, según los números que se manejan en el Senado, tendría 30 votos en contra.

El miércoles se define su futuro político

El pedido de la senadora llega en un momento decisivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales debe emitir dictamen sobre el proceso y el pleno tiene previsto tratar la pérdida de investidura este miércoles, como primer punto del orden del día.

Delgado enfrenta acusaciones de encabezar un supuesto esquema de cobros de parte de los salarios de funcionarios a cambio de mantener sus puestos o acceder a nombramientos y contratos permanentes. Las denuncias provocaron un fuerte cuestionamiento político y derivaron en el pedido de expulsión.

Finalmente, la senadora Delgado no concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde fue invitada para ejercer su descargo sobre las acusaciones.

Zenaida Delgado presentó su renuncia ante el Senado

Puntualmente a las 15:00 hs. la Cámara de Senadores, a través de la Mesa de entrada, recibió la nota de renuncia de la Senadora Zenaida Delgado, que tendrá entrada oficial durante la sesión del miércoles y donde se tomaría una decisión sobre el caso.

En parte de la nota Delgado menciona que su renuncia “no constituye reconocimiento ni admisión de las conductas irregulares que se me atribuyen”.

Iniciada la sesión de Asuntos Constitucioanles, el senador Dionisio Amarilla mocionó levantar la sesión de la Comisión, ante la presentación de renuncia y no comparecencia de Zenaida Delgado. El lider la bancada peñista, Natalicio Chase secundó la moción.

Se dejó constancia de que el miércoles se tratará la renuncia de Delgado.

En declaraciones ante los medios, el presidente de la Comisión asesora, Javier Zacarías Irún reiteró que está en contra de aceptar la renuncia y acompañaría el procedimiento de la pérdida de investidura.

Según los datos preliminares se contaría con la cantidad de votos necesarios para la expulsión de la senadora Zenaida Delgado, lo que representaría la sexta parlamentaria en ser expulsada de la cámara alta durante este periodo legislativo.