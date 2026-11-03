Abdo y Nicanor afirman que la “codicia” tumbó a Ueno y piden que caigan los responsables

“Depositar esos fondos en un banco que, como se vio desde el inicio, tenía vínculos con el poder y se pone en riesgo todos los fondos de los jubilados, los fondos públicos, los fondos de los ahorristas, que superan, creo los 78 salarios mínimos. Creo que la ley de garantía permite restablecer en casos como este. Y bueno, entonces, evidentemente, es una problemática que no proviene de una crítica de la disidencia, simplemente por ser disidencia, sino de una preocupación genuina. Y nuestras voces se levantaron en tiempo y en forma”.

Así expresó el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras asistir a la asunción del intendente de Ayolas, José Mutti (ANR).

El exmandatario (2018-2023) fue consultado sobre la resolución de intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank. La banca matriz emitió una resolución de intervención a Ueno Bank, luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Seguidamente, Abdo Benítez dijo que el tiempo, lastimosamente, demostró que les dio la razón. Indicó que esta situación “no se veía hace años en el Paraguay”. El expresidente dijo que el golpe al sistema financiero “es consecuencia del debilitamiento de la institucionalidad de la República”.

“Es el retroceso en la institucionalidad que se construyó por tantos años en el Banco Central del Paraguay, por la codicia de un grupo de poder que capturó fondos públicos para beneficios personales. Y se van viendo con el tiempo, todas las consecuencias y la forma en que a través de empresas vinculadas se vaciaron, se vaciaron los recursos públicos del Banco Ueno. Eso se verá en la medida del tiempo”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Ueno Bank: ordenan embargo a directivos y empresas accionistas

Seguidamente, Abdo Benítez agregó: “Esto es la destrucción o el debilitamiento institucional que permitió que esto ocurra con complicidad por parte de la conducción política de la nación, también como se protagonizó un proceso de vaciamiento de los fondos a través de empresas vinculadas, empresas que se compraron por montos 100.000 dólares. Al día siguiente le daban préstamos por 15 millones de dólares. Empresas que no tenían correlación con los préstamos que recibían, con las garantías que deberían de presentar cualquier empresa que solicita crédito”, remarcó.

Agregó, el expresidente Abdo: “Espero que, como decía yo en mi Presidencia, caiga quien caiga, realmente caiga quien caiga y que nunca más se juegue con la plata de la gente”.

Abdo pide esperar sobre pedido de juicio político

En otro momento, Abdo Benítez fue consultado sobre si la disidencia colorada apoyará un eventual pedido de juicio político al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana. El expresidente dijo que esa situación se estudiará en su momento. Indicó que el caso se estudiará con mucha responsabilidad por el equipo político que tenemos y del equipo técnico del movimiento Colorado Añetete.

Lea más: Asoban respalda devolución anticipada a ahorristas y pide prudencia sobre el uso del Fondo de Garantía

Nicanor Duarte habla de codicia

Por su parte el expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) dijo que la situación de Ueno Bank es parte de los problemas que se avecinaban en el gobierno desde hacía bastante tiempo. Indicó que, lamentablemente, la caída del banco ocurrió y afecta la situación financiera del país.

El exmandatario Duarte Frutos dijo que la política financiera es fundamental para la economía real, para la producción de bienes y servicios, y para generar empleo. “Es una lástima que la codicia de cierto grupo que está en el gobierno haya llevado al Paraguay, a nuestro pueblo, a esta situación de extrema gravedad, haya llevado a nuestro pueblo a un momento de penuria porque muchos trabajadores hoy viven en la incertidumbre, muchos jubilados, muchos trabajadores, como dije, viven un momento de gran incertidumbre”, subrayó.

Duarte Frutos también aseveró que espera que el Partido Colorado tome distancia de los responsables y que los responsables asuman este momento, asuman esta situación. Dijo que “el coloradismo no puede volver a legitimar a personajes que están en el gobierno, que han hecho del afán de acumulación una verdadera religión, en desmedro de los grandes intereses nacionales”.

Lea más: BCP autoriza anticipo del Fondo de Garantía a ahorristas de Ueno bank hasta G. 10 millones

El exgobernante indicó además que el presidente Santiago Peña tiene que deslindar responsabilidades de manera clara y contundente. Señaló que, en caso contrario “será responsable” no solamente “de esta estafa al país”, sino de “enlodar a un partido que le dio la oportunidad de ser Presidente de la República”.

Consultado sobre si la situación de Ueno y su impacto en el gobierno de Peña pueden afectar a la ANR en las elecciones de 2028, Duarte Frutos respondió que esa situación se verá en los próximos comicios.