“Estamos apenados, pero nosotros cumplimos”, dice el senador Barrios en Encarnación

Durante el acto de asunción al cargo del intendente electo de la ciudad de Encarnación, Sebastián Remesowski (ANR-HC), estuvieron presentes el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, senadores y diputados del movimiento Honor Colorado, además de congresistas del departamento. El evento se desarrolló la mañana de este martes en el salón de eventos del Club de Caza y Pesca Pacucuá, sobre la costanera de la capital de Itapúa.

Cartes no quiso dar declaraciones sobre la situación del Banco Central del Paraguay tras la confirmación del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Solamente saludó al inicio y no volvió a emitir declaraciones durante el acto. Al finalizar, salió del recinto sin hablar con la prensa.

Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, el senador Antonio Barrios, manifestó que “estamos apenados por lo que ocurre, pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber con los pedidos de informes”, afirmó.

“Debe haber una responsabilidad penal. Esperamos que la justicia tome cartas en el asunto, no solamente con la gente del Banco Central, sino también con la Superintendencia, que dejó pasar hace tiempo este tipo de cosas”, puntualizó.

Sobre una presunta responsabilidad del presidente de la República, Barrios indicó que “él puso gente que creyó que iba a hacer bien su trabajo y, si esa gente no le cumplió, no tiene la culpa”.

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Sobre el camino a seguir, dijo que “yo me imagino que el presidente va a tomar las medidas correspondientes y van a salir de esta”.

“Hay responsables” que deben ser investigados, afirma Juan Afara

El senador Juan Afara (ANR) explicó que la situación tendrá un fuerte impacto en la sociedad. Sobre la presentación del informe ante el Congreso hace 15 días, cuestionó que “me parece que hay producción de documentos falsos” y subrayó la idea de que “hay responsables” que deben ser investigados.

Afara explicó que esta situación “era de vox populi, sabíamos que se hablaba en todos los estamentos”, dijo.

También refirió que esto afectaría a la ANR: “no es el mejor escenario para el partido, por eso necesitamos que haya una pronta solución”, lamentó.

Agregó que “la gente tiene que ver que se le castigue al que es responsable, al que hace mal”, subrayó.

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Peña y Alliana, los ausentes

La actividad tenía programada la visita del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. Ninguno de ellos asistió tras tomar estado público la situación que inquietó al sistema financiero.