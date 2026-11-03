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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 10:55

BCP presenta denuncia penal sobre Ueno: esto dijo el fiscal general

El Banco Central del Paraguay presentó una denuncia penal de 200 páginas ante la Fiscalía General del Estado, luego de anunciar el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. El fiscal general, Emiliano Rolón, confirmó que recibió personalmente a las autoridades del BCP y explicó cuáles serán los primeros pasos de la investigación.

Por ABC Color
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Luego de anunciar el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank por insuficiencia en su índice de insolvencia, el Banco Central del Paraguay (BCP) presentó una denuncia penal de 200 páginas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que recibió personalmente a las autoridades de la banca matriz y que el Ministerio Público ya abrió una investigación penal.

El titular del Ministerio Público explicó que los representantes del BCP acudieron presencialmente para entregar la denuncia y exponer el alcance de las acusaciones. A partir de la presentación, se dispuso la apertura de una investigación y la conformación de un equipo fiscal especializado para llevar adelante las diligencias.

La denuncia está firmada por Carlos Cavallo, así también por Miguel Ángel Mora, Liana Caballero, Marco Aurelio González y Walter Zárate, en sus respectivos caracteres de presidente y miembros del directorio del Banco Central.

Lea más: Caso Ueno: conforman equipo fiscal para indagar voluminosa denuncia del BCP

Carlos Carvallo Spalding y Marco Aurelio González, ambos en trajes oscuros, entregan documentos en un entorno formal en una oficina.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recibe de manos de Marco Aurelio González, miembro del directorio del BCP, la denuncia penal relacionada con el caso Ueno Bank. Acompañan el acto Liana Caballero, Carlos Carvallo (presidente) y Miguel Ángel Mora (corbata roja), también integrantes del directorio de la banca matriz.

Investigación por el caso Ueno: quiénes integran el equipo fiscal

El fiscal general del Estado señaló que la investigación estará a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con sede en Asunción. El equipo está integrado por los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle.

La dirección de la investigación estará a cargo del agente fiscal Cabrera. Mientras tanto que la coordinación corresponderá a la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento de las actuaciones y las primeras decisiones relacionadas con el caso.

“Ella es la que coordina, verifica y controla la evolución de las tareas. Evidentemente, también lo que significa tomar las primeras providencias del caso”, explicó.

Nancy Salomón en blusa de puntos y saco oscuro, rodeada de micrófonos, habla en un entorno urbano.
La fiscala adjunta Nancy Salomón durante la presentación de la denuncia penal del Banco Central del Paraguay ante la Fiscalía General del Estado, en el marco del caso Ueno Bank.

Posibles medidas preventivas en el caso Ueno

Consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía adopte medidas para evitar una eventual fuga de los sindicados responsables del caso Ueno, conforme a la denuncia presentada por el BCP, Rolón indicó que esas decisiones dependerán de las etapas procesales y de las circunstancias que se presenten durante la investigación.

“Esas son cuestiones procesales que probablemente tenga que ver con las medidas que se pueden tomar eventualmente ante una imputación. Pero, previamente, hay algunas decisiones que la Fiscalía puede asumir como cuestión preventiva. Estaremos, en respuesta rápida, examinando las mejoras perspectivas que se tienen justamente buscando la efectividad”, dijo.

El titular del Ministerio Público señaló así que, además de las medidas que eventualmente puedan plantearse ante una imputación, existen decisiones preventivas que podrían ser examinadas con anterioridad.

Abogados preparan una denuncia penal

En paralelo a la denuncia presentada por el BCP, un equipo de abogados particulares también prepara una acción penal relacionada con el caso Ueno.

El abogado Óscar Tuma anunció que prepara una denuncia penal contra directivos de Ueno Bank, miembros del directorio del BCP y otros posibles responsables, tras el inicio del “procedimiento de resolución” de la entidad bancaria por insuficiencia de solvencia.

Tuma exigió que el Ministerio Público investigue de oficio y esclarezca qué ocurrió con los depósitos de los ahorristas.

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