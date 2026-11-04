Conflicto en Junta Municipal de San Joaquín por negativa a tomar juramento a concejal electo

El mismo obtuvo 602 votos en las elecciones municipales, pero no pudo prestar juramento durante la sesión extraordinaria realizada ayer.

La controversia se originó cuando el presidente de la Junta Municipal, Cástulo García (ANR-HC), emitió una resolución unilateral por la cual se opone a que Sosa asuma el cargo, argumentando que el mismo es docente y actualmente cumple funciones administrativas como director de una institución educativa del distrito. Según la resolución emitida por el presidente saliente de la Junta Municipal, existiría una incompatibilidad, debido a que el concejal electo cuenta con dos rubros del Estado.

La decisión generó fuertes discusiones y momentos de tensión durante la sesión extraordinaria convocada para tomar juramento a las nuevas autoridades municipales. Finalmente, Milciades Sosa no pudo jurar como concejal, pese a haber sido proclamado como uno de los candidatos electos.

Ante esta situación, los adherentes al partido Paraguay Pyahurã se trasladaron hasta la sede del Tribunal Electoral, en Coronel Oviedo, para reclamar que se respete el resultado de las elecciones y que Sosa pueda ocupar la banca que le corresponde.

Al respecto, la presidenta del Tribunal Electoral de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, Lorena Aranda Vázquez, explicó que el organismo electoral ya emitió la resolución de proclamación que reconoce a Sosa como concejal electo y que, por tanto, corresponde que preste juramento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La magistrada señaló que, si existen cuestionamientos sobre una eventual incompatibilidad de funciones, estos deben plantearse mediante una impugnación por la vía correspondiente, una vez que el concejal haya asumido el cargo. Indicó que no corresponde impedir anticipadamente el juramento con ese argumento, debido a que todavía no ejerce formalmente la función municipal.

Aranda Vázquez también explicó que el afectado debe presentar una denuncia ante la Justicia Electoral para que se analice lo ocurrido y se puedan adoptar las medidas correspondientes. Entre ellas, mencionó la posibilidad de solicitar la nulidad del acta de la sesión extraordinaria en la que juraron los demás concejales.

La presidenta del Tribunal Electoral reiteró que Sosa debe prestar juramento y que posteriormente debe analizarse la eventual incompatibilidad de sus funciones, conforme al procedimiento legal establecido.

Mientras tanto, los adherentes de Paraguay Pyahurã insisten en que se respete la proclamación electoral y exigen que Milciades Sosa asuma como concejal municipal de San Joaquín, tras haber obtenido 602 votos en los comicios municipales.

Al respecto, ABC intentó conversar con el concejal Cástulo García, pero este no atendió las llamadas ni respondió los mensajes de WhatsApp enviados a su número de teléfono. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Nómina de concejales electos

Según la resolución del Tribunal Electoral de Caaguazú, Acuerdo y Sentencia Nº 24/2026, la nómina de concejales electos del distrito de San Joaquín quedó conformada en el siguiente orden: Rocío Maricel Santos Morel (ANR), Milciades Sosa Adorno (Alianza), Cástulo García Valdez (ANR), Aldo Ramón Núñez Morel (Alianza), Augusto Javier Portillo Vera (ANR), Wilson Antonio González Franco (Alianza), Fredis Joel Benítez Espínola (ANR), Manuel Leoncio Mercado Villasboa (Alianza) y César Esteche Brítez.