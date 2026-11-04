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Política
04 de noviembre de 2026 - 10:32

Caso Ueno: Raúl Latorre elude hablar de juicios políticos a Peña y Alliana

Alegando que su prioridad es dar respuestas a los ahorristas de Ueno Bank, cuyos depósitos están congelado luego del inicio de un procedimiento de resolución de ese banco, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, esquivó hoy preguntas sobre la posibilidad de juicios políticos al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana. La oposición en la Cámara Baja ya preparó libelos acusatorios.

Por ABC Color
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Este miércoles, las bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el ‘tercer espacio’ compuesto por otros partidos opositores y la disidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en la Cámara de Diputados presentarán líbelos acusatorios para impulsar juicios políticos contra el presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana.

Esto se produce un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, uno de los mayores bancos privados del país, vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña y que tuvo un gran crecimiento en los últimos años, que se disparó luego de que Peña asumiera la Presidencia de la República.

Agentes de la Policía Nacional ayer, martes, fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.
Agentes de la Policía Nacional ayer, martes, fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.

Cientos de miles de ahorristas tiene congelados sus depósitos luego de la decisión del BCP, que dijo haber detectado el deterioro de los índices de solvencia de Ueno, una situación que la banca matriz atribuyó en parte a que el banco concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites permitidos.

Video: Así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP

La Cámara de Diputados tiene programada hoy una sesión en la que será tratado un proyecto de ley que contempla acelerar desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos, una reserva de contingencia del BCP, para comenzar a pagar a los ahorristas de Ueno.

“La política está en pausa”

En conversación con medios de comunicación este miércoles antes de la sesión, el presidente de la Cámara Baja, el diputado oficialista Raúl Latorre (ANR) evitó sentar postura sobre la posibilidad de un juicio político al presidente y al vicepresidente de la República, alegando que su prioridad “son los ahorristas”.

“Mi prioridad son los ahorristas, que puedan cobrar en la brevedad posible su dinero, la yuyera, el que vende empanadas, el obrero, que depositaron su confianza en esta entidad bancaria”, dijo “Para mí, la política está en pausa”.

Lea más: Ueno Bank: exigen que la fiscalía y la Justicia actúen con firmeza e independencia

El diputado Latorre opinó que “es un momento en que se tienen que dirimir responsabilidades” y añadió que, si la Justicia determina que hubo infracciones a la ley, “los responsables tienen que pagar el sufrimiento que están trayendo a la gente”.

Ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente y vicepresidente, fueron detenidos ayer luego de que el Ministerio Público abriera una investigación debido a una denuncia del Banco Central del Paraguay sobre las supuestas irregularidades detectadas por la banca matriz.

¿Qué se necesita para que Diputados apruebe juicios políticos?

Santiago Peña y Pedro Alliana.
El presidente Santiago Peña (a la izquierda) y el vicepresidente Pedro Alliana.

En principio, son 36 los diputados opositores y colorados disidentes que prometieron su apoyo a los pedidos de juicio político, según dijeron hoy referentes de la oposición en la Cámara Baja. Sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en Diputados y podría dejar sin quórum legal cualquier sesión en la que se proponga votar sobre los libelos.

Lea más: Ueno Bank: ¿qué se necesita para que Diputados apruebe juicios políticos a Peña y Alliana?

Para que los pedidos de juicio político tengan posibilidad de correr, será necesario que al menos cinco diputados del oficialismo den quórum legal a tal sesión. Si eso ocurre, los pedidos serían aprobados por una mayoría de dos tercios de los parlamentarios presentes.

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