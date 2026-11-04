Puerto Antequera: intendente reelecto promete impulsar el proyecto de construcción de un puente

El intendente Abel Brítez (PLRA), durante su discurso de asunción al cargo, dijo que, para avanzar en la concreción del proyecto de construcción de un puente sobre el río Paraguay, necesita el acompañamiento de intendentes, legisladores y los gobernadores de San Pedro y del Chaco.

La ceremonia de juramento se realizó a orillas del río Paraguay, en el mirador de la ciudad, con presencia de familiares, autoridades, ciudadanía y los nueve concejales electos: cuatro liberales y cinco colorados. El acto también contó con un espectáculo musical.

El puente, un antiguo anhelo

Durante su discurso, Brítez señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será promover una cruzada regional para impulsar la construcción del puente sobre el río Paraguay, en Puerto Antequera. Dijo que la pasarela uniría el Chaco con la región Oriental a través de San Pedro.

El proyecto representa un antiguo anhelo para la zona. Incluso, el presidente de la República, Santiago Peña, había expresado públicamente su intención de avanzar con la construcción de esta infraestructura, mencionó.

Sin embargo, hasta el momento no existe un proyecto concreto que permita encaminar la obra, por lo que el intendente se comprometió a impulsar las gestiones y pidió el respaldo de las autoridades de la región.

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Costanera, turismo y el río Paraguay

Entre sus prioridades, el liberal Abel Brítez también mencionó la gestión para construir una costanera, además de fortalecer el turismo interno, promover el desarrollo local y trabajar en la protección de los recursos naturales.

El jefe comunal manifestó que pretende desarrollar una administración cercana a la ciudadanía, con énfasis en el cuidado del río Paraguay y el aprovechamiento responsable de los atractivos naturales de la zona.

Vuelve para un segundo periodo

Abel Brítez vuelve a ocupar la Intendencia y comienza así su segundo periodo de gestión, tras una pausa de cinco años, al frente del municipio. Durante el acto agradeció la confianza de la ciudadanía y prometió mantener el contacto directo con los pobladores para atender las necesidades del distrito.

Puerto Antequera se encuentra a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, a orillas del río Paraguay. La pesca constituye una de sus principales actividades económicas, mientras que en el distrito también operan puertos y silos privados desde donde se exportan granos al exterior mediante embarcaciones.