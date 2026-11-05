Benítez y Vaesken: por qué piden juicio político a Peña y Alliana

Los diputados opositores Raúl Benítez y Adrián “Billy” Vaesken defendieron el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por la crisis de Ueno Bank. Lo hicieron en el programa “Mesa con EVP”. Ambos coincidieron en que hubo fallas de los organismos de control, pero difirieron en el alcance de la salida.

Los libelos fueron presentados este miércoles. La Cámara de Diputados los tratará en sesión extraordinaria este jueves.

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Benítez: “responsables políticos” y sin impunidad

Benítez calificó el momento de “terrible”. Habló de ahorristas sin certeza sobre su dinero, de trabajadores que no cobran su salario y de personas que no pueden pagar medicamentos. Sostuvo que la caída de Ueno no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de hechos desde la llegada del actual equipo al poder.

Para el legislador, la crisis tiene responsables políticos, pero llegar a ellos debe devolver tranquilidad lo antes posible, “sin ser sinónimo de impunidad”. Habló de una “debacle institucional” y de la pérdida de confianza en el sistema financiero. Aclaró que la crisis es de un banco, no de todos.

Atribuyó el escenario al “copamiento” de los organismos de control. Según él, el Congreso, el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Contraloría no funcionaron. Dijo que ambas cámaras avalaron la mutilación de la ley de conflicto de intereses y que se trabaron pedidos de informe.

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También afirmó que Peña “tiene que irse” y que “tiene que estar preso”. Reconoció que esto último es “una expresión de deseo” y no una decisión suya. Sobre la denuncia penal del BCP, que dijo haber leído rápidamente, la calificó de “fuertísima”. Aun así, observó que la denuncia no exime al Banco Central de responsabilidad.

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Vaesken: “se tienen que ir todos”

Vaesken fue más lejos. Dijo que la solución no pasa solo por el juicio político al presidente y al vicepresidente. Aseguró que “se tienen que ir todos”: el fiscal general, el contralor general y los demás organismos extrapoderes. Afirmó que la bancada alertó antes y que esas instituciones hicieron “caso omiso”.

Planteó convocar a nuevas elecciones. Admitió que no se puede hacer “de la noche a la mañana” y que habría que estudiar los mecanismos. Propuso además reformar la Constitución, la Caja Fiscal, el IPS y el sistema tributario.

Advirtió que la situación puede empeorar. Citó la caída de aplicaciones y transferencias en otras entidades financieras durante la tarde, y las filas en cajeros. Según sus cálculos, el Estado debería afrontar pagos por unos US$ 1.000 millones a farmacéuticas, US$ 300 millones a viales y US$ 400 millones al IPS.

También cuestionó la propuesta de Peña para presidir el BCP. El mandatario envió hoy al Senado el pedido de acuerdo para Raúl Vera Bogado y dos nuevos directores. Vaesken sostuvo que el Ejecutivo “ya no tiene piezas de recambio”.

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Lo que viene

Mañana a las 10:00, Diputados tratará el libelo contra Peña. Al término, considerará el que apunta a Alliana. La Cámara aprueba la acusación con dos tercios de los presentes. Luego, el Senado actuaría como juez.