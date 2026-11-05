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Política
05 de noviembre de 2026 - 11:35

Chase, líder de bancada oficialista en el Senado, llama a Peña a renunciar

Hombre con cabello corto y barba, vestido con camisa blanca, rodeado de micrófonos y mostrando seriedad.
Natalicio Chase, senador por el Partido Colorado.Fernando Romero

El senador colorado Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista del Partido Colorado en el Senado, se sumó a los legisladores que llaman al presidente Santiago Peña a renunciar ante la aparente inminencia de un juicio político.

Por ABC Color
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Mientras la Cámara de Diputados debate el pedido de juicio político al presidente Santiago Peña, que casi con seguridad será aprobado, el líder de la bancada oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en la Cámara Alta del Congreso, el senador Natalicio Chase se sumó a los legisladores colorados que han llamado al presidente Peña a renunciar.

“Reclamamos la renuncia del Presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional”, reza un mensaje publicado hoy en redes sociales por el senador Chase.

Lea más: Senadores, antes aliados, ahora exigen renuncia de Peña

“Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados. Detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes”, añade el comunicado.

Crisis bancaria y juicio político

Imagen sin descripción

Representantes de la oposición en la Cámara Baja impulsaron pedidos de juicio político al presidente Peña y al vicepresidente Pedro Alliana luego de que esta semana estallara una crisis en torno a Ueno Bank, banco vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña, que fue cerrado por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras constatarse el deterioro de sus índices de solvencia.

La medida del BCP puso fin a todas las operaciones de Ueno Bank y dejó congelados los ahorros y depósitos de cientos de miles de personas, al igual que grandes volúmenes de fondos públicos que organismos del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

Lea más: Sitrande llama a movilización de urgencia en Plaza de Armas para “acompañar” el juicio político a Peña

Horacio Cartes le bajó el pulgar a Peña

Oscar Rubén Salomón Fernández y Luis Pettengill conversan en traje, mientras Horacio Cartes sonríe, en sala con alfombra tradicional.
Dirigentes colorados reunidos en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Piden a Santiago Peña que renuncie, antes de someterlo a un juicio político.

Este jueves, el presidente de la ANR y mentor político del presidente Peña, el expresidente de la República Horacio Cartes, anunció su postura a favor del juicio político al primer mandatario, tras lo cual la mayoría de los legisladores colorados oficialistas en ambas cámaras del Congreso anunciaron también que acompañarán la propuesta de enjuiciamiento de Peña, aunque no la que afecta a Alliana.

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