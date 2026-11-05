Senadores, antes aliados, ahora exigen renuncia de Peña

Varios senadores colorados oficialistas, quienes antes eran fieles a Santiago Peña, hoy dicen estar al lado del pueblo y en especial de los estafados por Ueno Bank.

Los senadores colorados; Natalicio Chase, Derlis Maidana, Patrick Kemper y Mario Varela se expresaron en sus redes sociales y donde solicitaron la renuncia del mandatario Peña.

Lea más: Bachi Núñez a favor del juicio político de Santiago Peña

“Siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de Derecho y la Institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del presidente del Partido Colorado”, escribió el senador Derlis Maidana y posteó el comunicado de Horacio Cartes.

En similar tenor, el senador Natalicio Chase, quien estuvo como líder de la bancada colorada oficialista en el Senado, indicó que ante semejante gravedad el silencio y la indiferencia no son opciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones”, escribió en sus redes Natalicio Chase.

El parlamentario indicó que el país exige respuestas claras por lo cual, si Santiago Peña no presenta su renuncia, acompañaría el juicio político.

Lea más: ¿Qué es el juicio político, cómo se tramita y qué mayorías definen su desenlace?

“Reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional”, remarcó Chase.

El senador Patrick Kemper también se expresó en sus redes sociales y sostuvo que tiene la misma línea del titular de la ANR, Horacio Cartes y por lo cual acompaña el juicio político.

Por su lado, el senador Mario Varela fue más escueto y escribió “o renuncia o juicio político”.

Traicionó al país por dinero

En tanto que, de manera verbal el senador colorado Óscar “Cachito” Salomón, fue tajante en afirmar que Santiago Peña traicionó a todo un país por dinero.

Agregó que acompaña el juicio político del presidente Santiago Peña y no así el del vicepresidente de Pedro Alliana.

Por su lado, el senador Gustavo Leite fue bastante concreto y afirmó que no es el “momento para tibios”, con lo cual instó a los diputados a comenzar el proceso de juicio político del mandatario.

De esta manera varios senadores colorados, quienes hasta hace poco respaldaban la gestión del presidente Santiago Peña, hoy ante el escándalo con Ueno Bank, le soltaron la mano y acompañan su destitución.