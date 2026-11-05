Congreso reforma ley de bancos de leche materna

La Cámara de Senadores simuló no reunir los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo inicial de la propuesta y su aprobación, ratificada en la Cámara de Diputados, quedó firme. Esto se concretó mediante dos votaciones en las que solo se registraron 29 votos por el rechazo.

Se trata de una iniciativa del oficialismo “que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y de fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana y Centros de Lactancia Materna en el Paraguay”, presentada por varios diputados colorados oficialistas.

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Según los proyectistas, esta propuesta legislativa tiene como propósito mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, disminuyendo la mortalidad y morbilidad infantil mediante la promoción y fomento de la lactancia materna, aplicada a la tecnología para el procesamiento de leche humana segura en los bancos de leche humana.

Señalan que la leche materna garantiza la salud y la supervivencia de los niños, siendo el alimento ideal para los lactantes; es segura y contiene anticuerpos que los protegen de muchas enfermedades inherentes a la infancia.

¿Por qué los senadores intentaron rechazar la normativa durante el debate?

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que el dictamen del órgano asesor era por la aprobación, ya que se busca centralizar el estricto control de la red con el apoyo de los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Educación y Ciencias (MEC).

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Por su parte, Hermelinda Alvarenga (liberocartista), vocera de la Comisión de Educación, pidió el rechazo por la existencia de una ley vigente con las mismas facultades.

Noelia Cabrera (liberocartista), vocera de la Comisión de Salud, también pidió el rechazo al señalar que todo lo planteado por el proyecto ya se encuentra en la Ley 5508/2015, por lo que urgía evitar la sobrelegislación.

Esperanza Martínez (PPC) también solicitó el rechazo al señalar que el programa de bancos de leche tiene 30 años en el Paraguay y que actualmente su problema principal no es la falta de una ley, sino un problema presupuestario.

¿Cuál es la postura frente a la superposición de normativas y su aplicación?

Finalmente, el punto se llevó a votación en dos ocasiones y, al no reunirse los votos necesarios para ratificar el rechazo del Senado, el texto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.