ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 06:30

Congreso reforma ley de bancos de leche materna

Senado sancionó un proyecto que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche.
Senado sancionó un proyecto que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche.Shutterstock

El Senado sancionó y envió al Ejecutivo el proyecto que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y fortalece los Bancos de Leche. La norma se aprobó tras un intento de rechazo por duplicar una ley sin fondos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Cámara de Senadores simuló no reunir los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo inicial de la propuesta y su aprobación, ratificada en la Cámara de Diputados, quedó firme. Esto se concretó mediante dos votaciones en las que solo se registraron 29 votos por el rechazo.

Se trata de una iniciativa del oficialismo “que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y de fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana y Centros de Lactancia Materna en el Paraguay”, presentada por varios diputados colorados oficialistas.

Lea más: Semana Mundial de la Lactancia Materna: por qué la leche materna sigue siendo un alimento único

Según los proyectistas, esta propuesta legislativa tiene como propósito mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, disminuyendo la mortalidad y morbilidad infantil mediante la promoción y fomento de la lactancia materna, aplicada a la tecnología para el procesamiento de leche humana segura en los bancos de leche humana.

Señalan que la leche materna garantiza la salud y la supervivencia de los niños, siendo el alimento ideal para los lactantes; es segura y contiene anticuerpos que los protegen de muchas enfermedades inherentes a la infancia.

Banco de Leche del Sur”, en el hospital distrital de San Ignacio, Misiones
Banco de Leche del Sur”, en el hospital distrital de San Ignacio, Misiones

¿Por qué los senadores intentaron rechazar la normativa durante el debate?

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que el dictamen del órgano asesor era por la aprobación, ya que se busca centralizar el estricto control de la red con el apoyo de los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Educación y Ciencias (MEC).

Por su parte, Hermelinda Alvarenga (liberocartista), vocera de la Comisión de Educación, pidió el rechazo por la existencia de una ley vigente con las mismas facultades.

Noelia Cabrera (liberocartista), vocera de la Comisión de Salud, también pidió el rechazo al señalar que todo lo planteado por el proyecto ya se encuentra en la Ley 5508/2015, por lo que urgía evitar la sobrelegislación.

Esperanza Martínez (PPC) también solicitó el rechazo al señalar que el programa de bancos de leche tiene 30 años en el Paraguay y que actualmente su problema principal no es la falta de una ley, sino un problema presupuestario.

¿Cuál es la postura frente a la superposición de normativas y su aplicación?

Finalmente, el punto se llevó a votación en dos ocasiones y, al no reunirse los votos necesarios para ratificar el rechazo del Senado, el texto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
02
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
03
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
04
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más
05
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar