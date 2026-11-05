Fiscales acusadores defendieron fulminantes argumentos contra Peña, quien deberá defenderse mañana

Siendo las 19:55 se procedió al inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, en la cual se tomó juramento a los miembros de la Cámara Alta en su rol de jueces, mientras que la acusación estuvo a cargo de los fiscales designados por la Cámara de Diputados.

Con argumentos a esta altura público, documentados y lapidarios, que además fueron aprobados por unanimidad de la Cámara Baja y que actualmente ya son parte de proceso penales abiertos incluso contra Peña, los fiscales acusadores pidieron la remoción del cargo de Peña y la remisión de los antecedentes para que sea juzgado en la justicia y se procure la recuperación de fondo.

Esta tarde/noche se desarrolló la acusación por parte de los diputados, y el proceso continuará mañana con el espacio para que Santiago Peña ejerza su de defensa, en la prosecución de esta sesión, a las 10:00.

La acusación expuesta por turno por los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Raúl Benítez (Independiente), Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo), Rodrigo Blanco, (PLRA, Nuevo Liberalismo), Carlos Núñez Salinas (ANR, Fuerza Republicana), Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Fuerza Republicana) y Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) tiene 5 puntos centrales.

Primero, que el conflicto de intereses y “puertas giratorias”, donde el presidente Peña, teniendo una participación accionaria en Ueno Holding nombró a Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), que previamente fue presidente de Ueno Financiera y para colmo, aniquiló la ley contra puertas giratorias, según Vaesken.

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El segundo punto, el “desvío y exposición de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)”, mediante la manipulación de leyes y normas para dirigir unos US$ 344 millones de fondos de los jubilados a este banco ahora en proceso de resolución por el desvío de sus fondos.

“La colocación creció en un 3.035% en 20 meses, alcanzando más de G. 2,2 billones y superando el límite legal de 10%, llegando a 11%”, dijo Vaesken.

En ese punto, también ahondó Pedro Gómez, quien destacó que Peña tenía la obligación de cuidar esos fondos y al contrario, permitió que se les meta mano incluso violando los límites legales.

“El dinero de los trabajadores que hoy es el tema más importante y central para nosotros, el dinero del IPS. Hay montón de cosas que el presidente de la República, que era el árbitro, debía defender, defender los intereses de todos los paraguayos y que no cuidó absolutamente nada. En su momento manifestaba siempre que era una guerra mediática por quién tenía el dinero del IPS”, dijo Gómez.

El tercer punto grave es que avalo que se vacíen los fondos de Ueno (incluidos fondos públicos y jubilatorios) mediante créditos millonarios a empresas vinculadas y con el “encubrimiento” del BCP.

“Ueno Bank otorgó créditos a empresas vinculadas por G. 743.784 millones, superando el límite legal del 20% sobre el patrimonio, alcanzando el 30%”, lo que motivó la muerte del banco por falta de liquidez mediante el esquema descrito arriba.

“Freddy” Franco: todas las empresas vinculadas a Ueno compartían la misma dirección

Ese punto fue detallado por el diputado Federico “Freddy” Franco, que relató que lo más burdo de todo es que muchas de las empresas vinculadas compartían todas las misma oficina, en el mismo piso de un edificio corporativo en Asunción y todas ellas no tenían la mínima capacidad de cubrir los préstamos que se les daban, y los cuales, inmediatamente pasaban a otras firmas del grupo Vázquez.

El cuarto punto refiere a la sospechosa fortuna de Peña, donde los fiscales acusadores señalan un “enriquecimiento patrimonial” mediante un esquema de “préstamos incompatibles”.

Esto ya que Ueno Bank le otorgó millonarios créditos, entre ellos para la construcción de su mansión en San Bernardino, declarada por él mismo en US$ 900.000, sin que tenga las condiciones para recibir ese crédito, ya que ni siquiera la propiedad estaba a su nombre.

Finalmente los acusadores también le acusan de dinamitar la confianza en sl sistema financiero, un punto en el que hicieron énfasis tanto Vallejo como Carlos Núñez Salinas.

Esta además agregó como elemento nuevo la nueva denuncia penal presentada esta tarde por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por los fondos públicos en Ueno.

“El Ministerio de Hacienda acaba de presentar una denuncia porque ha perdido y han se van a ir 40 millones de dólares, además de todas las personas privadas que me imagino que muchos de ustedes están siendo afectados así como la mayoría de la ciudadanía en este país.

“La Cámara de Diputados por unanimidad (...) ha tomado la decisión de formular esta acusación y solicitar que el Presidente Santiago Peña sea destituido”, solicitó Vallejo.