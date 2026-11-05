Juicio Político: Se debe recuperar dinero y Peña debe ir preso, dicen diputados liberales

El diputado Carlos Pereira (PLRA) indicó que desde que asumió Santiago Peña impulsó leyes para beneficiar a un holding amigo y así saquear los recursos públicos.

El diputado liberal agregó que no solo se toco plata pública, sino que se metió mano en el bolsillo del “ciudadano de a pie”, de quienes sobreviven del día a día.

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También embretó a sus colegas colorados, quienes les apoyaron cada ley que Santiago Peña solicitaba, y así le dieron poder y control absoluto.

“Les dijimos que el copamiento traía consecuencias y no nos hicieron caso. Han aprovechado la mayoría coyuntural para pisotear varias normas, cambiar las reglas de juego y favorecer a algunos amigos. En este Congreso se legisló a beneficio propio del poder económico”, dijo Carlos Pereira.

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Por su lado, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA) indicó también que la gente más afectada con la estafa del Ueno Bank fue la clase trabajadora, por lo cual el presidente Santiago Peña debe ir preso.

“Aquí los afectados de la manera más sensible en fueron los que trabajan en su día a día. Aquí se hizo vito con la plata pública”, sostuvo el diputado Blanco.

Agregó que el Congreso Nacional, la mayoría colorada minimizaban las denuncias sobre la situación de las empresas amigas del presidente Peña y que decían que solo eran rumores.

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“Nos decían que eran rumores, que eran discursos en contra del Paraguay gigante. Ese siempre fue el argumento. Los informes de BCP decían que el sistema está controlado”, dijo Blanco.

Peña: Cartes lo puso ahí

Por su lado, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) indicó que los colorados son los responsables de que Santiago Peña se haya apoderado de recursos públicos mediante el banco amigo y en especial Horacio Cartes, titular del Partido Colorado.

“El presidente de la Junta de Gobierno ponía la mano en el fuego por este ciudadano, a quien él afilió, lo hizo su ministro, lo candidato y lo hizo presidente. Después montaron un circo, que era un técnico extraordinario., un gran economista”, dijo el diputado Buzarquis.

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El diputado liberal recordó el discurso del Gobierno, el de “despertar de un gigante” solo quedará un “gigantesco latrocinio” y miles de paraguayos estafados.

“Lo único de gigante que va a quedar es la mayor estafa de la República del Paraguay. El gigantesco latrocinio, el gigantesco robo al pueblo paraguayo”, dijo el diputado liberal.

Buzarquis lamentó que Santiago Peña asesinó la credibilidad institucional y sobre todo al sistema financiero, incluso hasta el grado de inversión.

“Aquí estamos presenciando el asesinato a la credibilidad nacional. Este país que apenas comenzaba a lograr el grado de inversión y ahora se perdió la credibilidad por culpa de un presidente soberbio, indolente con su pueblo”, puntualizó Buzarquis.

Los diputados liberales indicaron que no basta con la destitución de Santiago Peña, sino que debe recuperar todo lo robado y que los responsables vayan presos.