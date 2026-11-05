ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 12:38

Juicio Político: Se debe recuperar dinero y Peña debe ir preso, dicen diputados liberales

Seis hombres en la Cámara de Diputados, algunos concentrados en dispositivos, ambiente formal con mobiliario de madera.
Los rostros de muchos diputados oficialistas reflejan la tensión que deja un juicio político.

Diputados liberales aseguran que no es suficiente con la caída de Santiago Peña, sino que se debe recuperar todo el dinero público, privado y de los jubilados del IPS.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El diputado Carlos Pereira (PLRA) indicó que desde que asumió Santiago Peña impulsó leyes para beneficiar a un holding amigo y así saquear los recursos públicos.

El diputado liberal agregó que no solo se toco plata pública, sino que se metió mano en el bolsillo del “ciudadano de a pie”, de quienes sobreviven del día a día.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

También embretó a sus colegas colorados, quienes les apoyaron cada ley que Santiago Peña solicitaba, y así le dieron poder y control absoluto.

“Les dijimos que el copamiento traía consecuencias y no nos hicieron caso. Han aprovechado la mayoría coyuntural para pisotear varias normas, cambiar las reglas de juego y favorecer a algunos amigos. En este Congreso se legisló a beneficio propio del poder económico”, dijo Carlos Pereira.

Por su lado, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA) indicó también que la gente más afectada con la estafa del Ueno Bank fue la clase trabajadora, por lo cual el presidente Santiago Peña debe ir preso.

“Aquí los afectados de la manera más sensible en fueron los que trabajan en su día a día. Aquí se hizo vito con la plata pública”, sostuvo el diputado Blanco.

Agregó que el Congreso Nacional, la mayoría colorada minimizaban las denuncias sobre la situación de las empresas amigas del presidente Peña y que decían que solo eran rumores.

Lea más: Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial

“Nos decían que eran rumores, que eran discursos en contra del Paraguay gigante. Ese siempre fue el argumento. Los informes de BCP decían que el sistema está controlado”, dijo Blanco.

Peña: Cartes lo puso ahí

Por su lado, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) indicó que los colorados son los responsables de que Santiago Peña se haya apoderado de recursos públicos mediante el banco amigo y en especial Horacio Cartes, titular del Partido Colorado.

“El presidente de la Junta de Gobierno ponía la mano en el fuego por este ciudadano, a quien él afilió, lo hizo su ministro, lo candidato y lo hizo presidente. Después montaron un circo, que era un técnico extraordinario., un gran economista”, dijo el diputado Buzarquis.

Lea más: Juicio político: las cinco causales del libelo acusatorio contra Santiago Peña

El diputado liberal recordó el discurso del Gobierno, el de “despertar de un gigante” solo quedará un “gigantesco latrocinio” y miles de paraguayos estafados.

“Lo único de gigante que va a quedar es la mayor estafa de la República del Paraguay. El gigantesco latrocinio, el gigantesco robo al pueblo paraguayo”, dijo el diputado liberal.

Buzarquis lamentó que Santiago Peña asesinó la credibilidad institucional y sobre todo al sistema financiero, incluso hasta el grado de inversión.

“Aquí estamos presenciando el asesinato a la credibilidad nacional. Este país que apenas comenzaba a lograr el grado de inversión y ahora se perdió la credibilidad por culpa de un presidente soberbio, indolente con su pueblo”, puntualizó Buzarquis.

Los diputados liberales indicaron que no basta con la destitución de Santiago Peña, sino que debe recuperar todo lo robado y que los responsables vayan presos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar