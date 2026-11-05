Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

El presidente de la República Santiago Peña Palacios se suma a la lista de investigados por el caso Ueno Bank, según confirmó a ABC el fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

El titular del Ministerio Público derivó la denuncia contra el mandatario a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a fin de que el equipo designado para investigar el caso Ueno Bank también indague posibles responsabilidades de Peña Palacios en el esquema de corrupción.

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Esta mañana un grupo de senadores presentó una ampliación de la denuncia contra el titular del Ejecutivo, Santiago Peña, así como el ministro de Economía Óscar Lovera, el titular de la Superintendencia de Bancos, directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Ueno Bank, y autoridades de varias instituciones del Estado paraguayo, como consecuencia de la crisis generada por la intervención de Ueno esta semana.

La denuncia queda a cargo del equipo integrado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón, como coordinadora de la investigación; Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta Dinamarca.

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