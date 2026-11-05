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Política
05 de noviembre de 2026 - 17:05

Junta Departamental de Guairá declaró persona no grata a Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank

Junta Departamental de Guairá declaró persona no grata a Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank.
Junta Departamental de Guairá declaró persona no grata a Santiago Peña durante una sesión ordinaria.

La Junta Departamental de Guairá aprobó por unanimidad una minuta que declara persona no grata al presidente Santiago Peña, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank.

Por Siro Benítez
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La Junta Departamental de Guairá declaró persona no grata al presidente renunciante de la República, Santiago Peña, durante la sesión ordinaria de este jueves. La decisión fue aprobada por unanimidad, a partir de una minuta presentada por el concejal Guillermo Alderete (PLRA), en medio de la preocupación generada por la crisis financiera de Ueno Bank.

El pronunciamiento se produce luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de la entidad bancaria, tras detectar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida fue adoptada por el Directorio del organismo el pasado 2 de noviembre y comunicada oficialmente al día siguiente.

Concejal Departamental Guillermo Alderete (PLRA).
Guillermo Alderete (PLRA), concejal departamental de Guairá.

Durante el tratamiento de la minuta, el concejal Juan Rojas (PLRA) manifestó que existe preocupación entre los integrantes de la Junta por la situación de los ahorristas, incluidos aquellos que mantienen pequeños depósitos en la entidad. Afirmó que la declaración constituye un posicionamiento ante lo que considera una situación grave para la economía nacional.

Lea más: Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

Por su parte, el presidente de la Junta Departamental, Arnaldo Ferreira (ANR), confirmó que la propuesta fue acompañada por la totalidad de los concejales. Afirmó que la posición de su bancada es que los responsables de la crisis deben responder, independientemente del cargo o la condición que ocupen.

Ferreira manifestó que la situación afecta a ahorristas de distintos niveles económicos y que existen familias preocupadas por no poder disponer de sus recursos. En ese sentido, expresó el respaldo de la Junta a las personas perjudicadas y reclamó que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

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