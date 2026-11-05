“Una codicia que nunca he visto en ningún Gobierno”, dice Nicanor sobre Peña

En medio del debate sobre el pedido de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana en la Cámara de Diputados, el expresidente de la República y dirigente colorado Nicanor Duarte Frutos afirmó que el actual jefe de Estado debe dejar la Presidencia de la República.

“Desde luego”, respondió el expresidente Duarte Frutos al ser consultado sobre si Peña debe abandonar el cargo. El exmandatario sostuvo que el actual jefe de Estado no solamente defraudó al electorado colorado, sino también a miles de trabajadores, obreros y vendedores.

“Defraudó no solamente la confianza que le dio el pueblo colorado, al extremo de ungirle candidato a presidente del Partido Colorado. Defraudó a miles de trabajadores, obreros y vendedores con una codicia que, evidentemente, nunca he visto en ningún Gobierno”, expresó.

Las declaraciones de Duarte Frutos se produjeron a su llegada a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, mantenía una reunión con el vicepresidente Pedro Alliana.

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Juicio político a Santiago Peña y Pedro Alliana

El encuentro se desarrolla en medio de una fuerte crisis política y mientras la Cámara de Diputados estudia el pedido de juicio político presentado por sectores de la oposición contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La iniciativa opositora se produjo luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, situación que derivó en cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones sobre el caso.

En este escenario, las declaraciones de Duarte Frutos representan una nueva señal de las tensiones dentro del Partido Colorado, donde distintos referentes ya manifestaron su postura respecto a la continuidad de Peña en el Poder Ejecutivo.

Desde sectores colorados, tanto disidentes como oficialistas, se anunciaron posiciones favorables al juicio político contra el mandatario. Incluso, según los datos proporcionados, Horacio Cartes también habría manifestado su respaldo a la iniciativa.

Alliana aparece como posible sucesor de Peña

Sin embargo, el escenario político también está marcado por las diferencias en torno al futuro de Pedro Alliana. La tendencia mayoritaria entre los legisladores colorados apuntaría a evitar su destitución y mantenerlo en la línea de sucesión presidencial.

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De prosperar la salida de Peña, ya sea mediante un juicio político o una eventual renuncia, Alliana podría asumir la Presidencia de la República, conforme al orden constitucional de sucesión.