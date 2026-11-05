Video evidencia que “Bachi” ordenó huida cartista para salvar a Peña

La grabación capta la secuencia ocurrida tras varias horas de tenso debate en el pleno. Durante la votación nominal de los miembros de la Cámara Baja para definir si se aceptaba o rechazaba la dimisión presidencial, la adhesión imprevista de varios oficialistas a la postura opositora y disidente encendió las alarmas de la mesa directiva al evidenciar que el cartismo no reunía los votos necesarios.

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Ante el inminente revés político, a las 18:18 se observa a Núñez levantarse y caminar hacia la primera fila, ocupada por los diputados de su bancada. Las cámaras registran el instante exacto en que el legislador aborda a los referentes oficialistas para dar la consigna de evacuar el recinto antes de que concluya el conteo.

¿Cómo fue el paso a paso de la maniobra captada por las cámaras en el Congreso?

En el video se aprecia cómo, tras intercambiar palabras y realizar una serie de ademanes categóricos, la orden se transmite en cadena entre las bancadas de Honor Colorado. Acto seguido, los parlamentarios oficialistas proceden a levantarse de sus bancas y abandonar la sala de sesiones de forma coordinada, mientras el proceso de votación aún se encontraba en marcha.

Segundos después de consumada la estampida, las imágenes muestran a Núñez regresando a su puesto como presidente del Congreso para solicitar de inmediato la verificación del quórum. La maniobra reglamentaria, planificada minutos antes a la vista de las cámaras, tuvo como único fin frenar el cómputo final para evitar la derrota de la postura oficialista.

¿Por qué la evidencia en video expone la crisis de votos del oficialismo?

Pese a las protestas de opositores y disidentes —quienes reclamaron la validez del procedimiento frente a lo que denunciaron como un atropello—, la secretaría solo contabilizó a 40 diputados presentes de un total de 80 miembros. La falta del número legal obligó a levantar la sesión formalmente, dejando la definición parlamentaria en un limbo institucional.

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La difusión de las imágenes no solo prueba el origen de la orden para vaciar el recinto, sino que deja al descubierto la vulnerabilidad numérica del cartismo en un momento determinante. La evidencia en video pone de manifiesto la necesidad de recurrir a artimañas de retirada antes que someterse a una votación democrática cuyo resultado no les era favorable.