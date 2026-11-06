Juicio político: Senado reanuda sesión y debe decidir sobre la prórroga solicitada por Peña

Con el pleno reunido, la Cámara de Senadores retomó este viernes, poco después de las 10:30, el proceso de juicio político contra el presidente renunciante Santiago Peña. La sesión extraordinaria tiene como principal punto de tensión la solicitud de ampliación del plazo para ejercer su defensa, mientras las posiciones de los legisladores están divididas sobre la posibilidad de concederle las 72 horas que pidió.

El mandatario solicitó la prórroga argumentando que el tiempo otorgado para preparar su descargo es insuficiente. Según expuso, recibió la notificación del proceso a las 22:15 del jueves, junto con un expediente que contiene un libelo acusatorio de 15 páginas y aproximadamente 300 fojas de anexos.

La decisión sobre el pedido quedó en manos del pleno de la Cámara Alta. El diputado liberal Rodrigo Blanco, uno de los fiscales acusadores, sostuvo que corresponde a los senadores resolver si conceden o rechazan la ampliación del plazo. “Es una decisión que queda ya a cargo del pleno del soberano del Senado”, explicó.

Mientras algunos legisladores consideran que otorgar más tiempo garantizaría el derecho a la defensa y evitaría eventuales cuestionamientos jurídicos posteriores, otros rechazan la posibilidad de postergar el proceso y plantean continuar con el cronograma previsto.

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Juicio político: posiciones divididas sobre la prórroga

Entre quienes se pronunciaron a favor de conceder la prrógoga se encuentra la senadora liberal Celeste Amarilla, quien argumentó que un plazo razonable de 48 horas permitiría garantizar el debido proceso y evitar que Peña recurra posteriormente a instancias judiciales o internacionales para cuestionar una eventual destitución.

En contrapartida, el senador liberal Líder Amarilla rechazó el pedido y calificó de “chicana” la solicitud del mandatario. Sostuvo que los plazos procesales son perentorios e improrrogables y reclamó que el juicio político continúe sin dilaciones.

El senador opositor Rubén Velázquez también cuestionó la solicitud y consideró que Peña busca ganar tiempo. Aseguró que existen mayorías para rechazar la postergación y avanzar con las siguientes etapas del enjuiciamiento.

Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, había anunciado que consultaría con los líderes y vicelíderes de bancada para analizar el planteamiento. El legislador reconoció la necesidad de evaluar las garantías del debido proceso, ante el riesgo de eventuales cuestionamientos internacionales.

Ayer se designó a los fiscales acusadores

El proceso de juicio político comenzó formalmente el jueves, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el libelo acusatorio contra Santiago Peña, con 78 votos a favor. La Cámara Baja designó a ocho legisladores para sostener la acusación ante el Senado.

Los diputados que integran el equipo de fiscales acusadores son Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Adrián Vaesken, Raúl Benítez, Mauricio Espínola, Rocío Vallejo, Federico Franco y Carlos Núñez Salinas. La Cámara Alta reconoció a los representantes de Diputados y avanzó con la conformación del tribunal de enjuiciamiento, integrado por los 45 senadores.

Durante la primera sesión extraordinaria del Senado, realizada el jueves por la noche, se formalizó la presentación de la acusación y se estableció el cronograma para las siguientes etapas del procedimiento. La convocatoria para recibir la defensa de Peña quedó fijada para las 10:00 de este viernes.

El procedimiento contempla cinco sesiones extraordinarias: la primera para la conformación del tribunal y presentación de la acusación; la segunda para recibir la defensa; la tercera para evaluar las pruebas; la cuarta para los alegatos y la quinta para la votación nominal de los senadores.

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Peña confirmó a sus abogados defensores

Para ejercer su defensa, Peña confirmó que estará representado por Adolfo Ferreiro, exsenador y hermano del exintendente Mario Ferreiro, y Ricardo Preda.

Ferreiro tendrá una segunda experiencia en la defensa de un presidente sometido a juicio político. En 2012 representó al entonces mandatario Fernando Lugo durante el proceso de enjuiciamiento que culminó con su destitución.

Peña comunicó los nombres de sus abogados a través de sus redes sociales, donde también insistió en que espera una respuesta favorable a su solicitud de prórroga para ejercer sus derechos constitucionales de defensa.

La crisis de Ueno Bank desencadenó el juicio político

El enjuiciamiento contra Peña se produce tras la crisis financiera desatada por Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes el procedimiento de resolución de la entidad, luego de detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros de clientes y fondos de instituciones públicas.

La situación provocó una fuerte reacción política y ciudadana, con movilizaciones frente al Congreso y reclamos de los ahorristas. Legisladores opositores y colorados disidentes impulsaron el libelo acusatorio contra el mandatario, al que atribuyen presunto mal desempeño de sus funciones y responsabilidades vinculadas a la crisis bancaria.

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En medio del avance del juicio político, Peña presentó su renuncia a la Presidencia de la República. Sin embargo, la sesión bicameral convocada para tratar su dimisión quedó sin cuórum luego de que legisladores colorados abandonaran el recinto, por lo que su renuncia no fue aceptada y continúa formalmente en el cargo.