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Política
06 de noviembre de 2026 - 20:47

Juicio Político: “Que se vaya a la CIDH, va a rebotar”, dice Rafael Filizzola

Hombre de cabello canoso y anteojos, vestido con traje negro, habla animadamente en un entorno de debate legislativo.
Sen. Rafael Filizzola interviene durante la sesión del Juicio Político a Santiago Peña.

El senador Rafael Filizzola cuestionó a los abogados defensores de Santiago Peña por amenazar al Senado con el “cuco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Que se vaya a la Corte le vamos a ver a rebotar bien grande”, dice el parlamentario.

Por ABC Color
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El senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó duramente a los abogados de Santiago Peña; Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro por amenazar al Congreso Nacional con una eventual demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lea más: Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor

“Ahora le preocupa el daño institucional y nos amenazan con la demanda ante la Corte Interamericana. Una persona que le estafó a tres millones de paraguayos. Que se vaya a la Corte, le vamos a ver rebotar bien grande”, sostuvo Rafael Filizzola.

El parlamentario también cuestionó el cambio de postura de Santiago Peña sobre el procedimiento de juicio político. Pues el pasado 30 de octubre el Estado aseguró ante la CIDH que durante el juicio de Fernando Lugo se respetaron los tiempos, pero hoy se argumentó que no.

“¿No sé a cuál Peña hay que escuchar? Hace unos días dijo que con Lugo se cumplió con los tiempos para la defensa y ahora dicen que no. Cuando en realidad se cumplió con lo que dice la Constitución”, sostuvo Filizzola.

Sin inmunidad para Santiago Peña

El senador Filizzola indicó que aceptarle la renuncia a Santiago Peña significaba darle la investidura de senador vitalicio y eso es inmunidad.

“¿Por qué rechazar la renuncia? ¿Qué quiere que le demos las gracias por el servicio prestado? Ser senador vitalicio es una distinción y además significa inmunidad y eso no", dijo el senador opositor.

Lea más: Juicio político: “Los bancos caen en todos lados”, indolente argumento de Preda

El parlamentario manifestó que quedó demostrado que Santiago Peña y su grupo de amigos crearon un banco y fondearon con recursos estatales.

“Crearon el banco en un mes, renuncia a las acciones cuando se le pilla. Tenían contratos en todo tipo de instituciones públicas”, dijo el senador.

Lea más: Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político

Ironizó sobre los argumentos de los abogados defensores que atinaron a decir que los contratos públicos con Ueno Bank son solo una coincidencia

“¿Contratos públicos con el Estado y todo esto es una gran coincidencia? Nos dicen que el Banco Central liquidó el banco. El banco Ueno cayó porque robaron los fondos", sentenció Filizzola.

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