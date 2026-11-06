Juicio político: “Los bancos caen en todos lados”, indolente argumento de Preda

El abogado defensor del presidente Santiago Peña, Ricardo Preda, durante su intervención en la sesión extra de la Cámara de Senadores, se mostró indolente con las víctimas del quebrado Ueno Bank.

Preda, al referirse a la quinta acusación del libelo acusatorio contra Santiago Peña sobre la “afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico” dijo que era una “teoría” .

“No es una acusación, es una teoría. Habla de la confianza como bien público, de la crisis de los años 90, de calificaciones soberanas y de inversores extranjeros. Todo muy interesante, pero no identifica una sola conducta presidencial concreta que haya causado un daño sistémico”, dijo Ricardo Preda.

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Argumentó que el propio libelo escribe que basta con que los depositantes crean que un banco puede ser insolvente; confiesa que su acusación es solo sobre una percepción y no sobre un hecho.

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Los bancos caen en todos lados

“Los bancos caen en todos lados, señores, en diferentes lugares del mundo, incluido en Estados Unidos. En Suiza cayó, por ejemplo, el Credit Suisse. En ningún país donde los ahorristas cobraron se destituyó a un presidente”, dijo el abogado del Santiago Peña.

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Ricardo Preda indicó además que la caída de un banco no puede ser utilizada para destituir a un presidente. Las argumentaciones utilizadas por el abogado defensor fueron sumamente indolentes con la cantidad de ahorristas y familias paraguayas que hace cuatro días no pueden disponer de su dinero.

“Lo que diferencia a un país serio no es que no caigan los bancos, es cómo responde; y este país respondió. Los hechos son otros: ningún otro banco fue intervenido, el 97% de los ahorristas recuperan todo, la ley salió en 48 horas, el fondo de garantías paga sin un guaraní al tesoro. Ese banco era menos del 9% del sistema y el sistema lo absorbió”, dijo Preda.

En su defensa también minimizó el líbelo acusatorio presentado por los diputados acusadores. Lo trató de “pererí” y dijo que los diputados usaron “chismes” o artículos periodísticos para presentar las acusaciones.