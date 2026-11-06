ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
06 de noviembre de 2026 - 16:35

Juicio político: “Los bancos caen en todos lados”, indolente argumento de Preda

Hombre en traje azul y corbata verde habla con micrófono, en ambiente institucional con plantas de fondo.
El abogado Ricardo Preda defensor del presidente Santiago Peña.

Ricardo Preda, abogado defensor de Santiago Peña, de manera indolente con la inmensa cantidad de ahorristas afectados con Ueno Bank durante su argumento indicó que “los bancos caen en todos lados”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El abogado defensor del presidente Santiago Peña, Ricardo Preda, durante su intervención en la sesión extra de la Cámara de Senadores, se mostró indolente con las víctimas del quebrado Ueno Bank.

Preda, al referirse a la quinta acusación del libelo acusatorio contra Santiago Peña sobre la “afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico” dijo que era una “teoría” .

No es una acusación, es una teoría. Habla de la confianza como bien público, de la crisis de los años 90, de calificaciones soberanas y de inversores extranjeros. Todo muy interesante, pero no identifica una sola conducta presidencial concreta que haya causado un daño sistémico”, dijo Ricardo Preda.

Lea más: Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos” dice abogado defensor

Argumentó que el propio libelo escribe que basta con que los depositantes crean que un banco puede ser insolvente; confiesa que su acusación es solo sobre una percepción y no sobre un hecho.

Los bancos caen en todos lados

Los bancos caen en todos lados, señores, en diferentes lugares del mundo, incluido en Estados Unidos. En Suiza cayó, por ejemplo, el Credit Suisse. En ningún país donde los ahorristas cobraron se destituyó a un presidente”, dijo el abogado del Santiago Peña.

Lea más: ¿Quienes son los abogados defensores de Santiago Peña

Ricardo Preda indicó además que la caída de un banco no puede ser utilizada para destituir a un presidente. Las argumentaciones utilizadas por el abogado defensor fueron sumamente indolentes con la cantidad de ahorristas y familias paraguayas que hace cuatro días no pueden disponer de su dinero.

“Lo que diferencia a un país serio no es que no caigan los bancos, es cómo responde; y este país respondió. Los hechos son otros: ningún otro banco fue intervenido, el 97% de los ahorristas recuperan todo, la ley salió en 48 horas, el fondo de garantías paga sin un guaraní al tesoro. Ese banco era menos del 9% del sistema y el sistema lo absorbió”, dijo Preda.

En su defensa también minimizó el líbelo acusatorio presentado por los diputados acusadores. Lo trató de “pererí” y dijo que los diputados usaron “chismes” o artículos periodísticos para presentar las acusaciones.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
04
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más

Te puede interesar