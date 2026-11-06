“No quiero ningún tibio”: el primer mensaje de Alliana como Presidente

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez asumió como nuevo presidente de la República del Paraguay tras la destitución de Santiago Peña y, en su primer discurso ante el Congreso Nacional, anunció una serie de medidas para el tramo que resta del actual periodo de gobierno.

Entre sus principales compromisos mencionó la reducción de los gastos superfluos del Estado, la atención a los sectores más vulnerables y la búsqueda de soluciones para los ahorristas afectados por la crisis financiera de Ueno Bank.

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En su mensaje a la ciudadanía, el nuevo mandatario aseguró que su prioridad será atender a quienes atraviesan mayores dificultades. Mencionó especialmente a las personas que no tienen trabajo, los enfermos que esperan atención médica y los adultos mayores que ven amenazada la tranquilidad que construyeron durante años.

“El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo. Lo que vengo a proponer es concreto. Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, señaló.

Alliana asegura especial atención a los ahorristas y sectores vulnerables

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la situación de los ahorristas afectados por el descalabro financiero. Alliana aseguró que su Gobierno no los dejará solos y ordenó tomar medidas inmediatas para resarcir a las personas perjudicadas, dando prioridad a las que cuentan con menos recursos.

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“Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencia por los menos favorecidos. No quiero ningún tibio a cargo de esta misión; quiero resultados”, expresó al dirigirse a las autoridades que tendrán la responsabilidad de llevar adelante las acciones para atender a los afectados.

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El recién asumido presidente también señaló que buscará mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en hospitales. Sostuvo que no basta con contar con infraestructura y equipos médicos, sino que los pacientes deben recibir atención digna y acceder a los medicamentos que necesitan.

Menos viajes y más trabajo dentro del país

Alliana también lanzó un mensaje directo a los ministros, presidentes de entes y demás funcionarios del Estado. Exigió calidad de gestión, compromiso y resultados concretos, y adelantó que realizará un seguimiento diario de las tareas de cada institución.

“Por eso exijo a los ministros y ministras que al final de cada día me rindan cuentas de la acción de cambio que produjeron en cada jornada, sin excusas y con resultados concretos”, aseveró.

En ese sentido, pidió que los viajes al exterior se realicen únicamente por razones impostergables y que el trabajo en el territorio nacional sea la prioridad de su administración.

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Por otra parte, anunció que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto integral de racionalización del gasto público, con especial atención a la eliminación de gastos superfluos.

“Quiero anticiparme a anunciar que en la brevedad posible haré llegar a estas cámaras un proyecto integral de racionalización, especialmente en la materia de combatir los gastos superfluos. Necesitamos urgente ahorrar recursos para destinar a los sectores que más precisan para su promoción humana y social”, manifestó.

El objetivo, explicó, es ahorrar recursos para destinarlos a los sectores que más necesitan asistencia. Alliana estará al frente del Ejecutivo hasta el 15 de agosto de 2028, fecha en que concluye el actual periodo presidencial.