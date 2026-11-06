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Política
06 de noviembre de 2026 - 10:53

“Venga o no venga Santi Peña, se tiene que votar el juicio político”, dice Líder Amarilla

Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.
Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Líder Amarilla, aseguró que el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, se realizará y votará hoy, pese al pedido del mandatario de una prórroga para ejercer su defensa.

Por ABC Color
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El Presidente de la República renunciante, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra. Sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el libelo acusatorio contra el mandatario y designó a ocho legisladores para ser los fiscales acusadores y envió a la Cámara de Senadores la acusación contra Peña, donde señalan los vínculos del presidente con Ueno Bank, al que se le aplicó un procedimiento de resolución tras constatarse su insolvencia y paralizó las operaciones de más de tres millones de cuentas, generando una crisis financiera.

El Senador del PLRA, Líder Amarilla, dijo que los 45 senadores ya juraron como miembros del tribunal juzgador, por lo que a partir de ese momento establecieron un plazo para que hoy pueda ejercer su defensa Santiago Peña o a través de un representante a la sesión extraordinaria convocada para las 10 de la mañana.

“Ese plazo establecido por el tribunal es improrrogable. No se puede prorrogar de ninguna manera, es perentorio e improrrogable. El artículo 2 habla del reglamento interno, así claramente. No se puede presentar recusaciones, los plazos son perentorios e improrrogables”, sostuvo.

Lea más: Santiago Peña anuncia que expondrá su “verdad” aunque “incomode a muchos”

Hechos se saben desde el 2023, dice Amarilla

El senador liberal dijo que si Peña no acude al Senado, la cámara juzgadora debe constituirse y seguir el proceso, y con las pruebas que ya hay tienen que votarse el juicio político.

“Hoy se tiene que votar esto para que definitivamente Santiago Peña ya deje el cargo de presidente.(...) Nosotros ayer nos constituimos en tribunal, ya estamos en sesión. Hoy viernes, venga o no venga Santi Peña, se tiene que votar el juicio político. El tribunal hoy tiene que dictar sentencia y destituir a Peña por los hechos conocidos mundialmente”, sentenció.

Con respecto a las declaraciones que dio el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, de que Santiago Peña iba a recurrir a instancias internacionales, respondió que “puede hacer lo que se le antoje”.

Denunció que el pueblo paraguayo le está reclamando los US$ 860 millones que desaparecieron de las arcas públicas que fueron depositadas en Ueno Bank, por lo que “con chicanitas de esta naturaleza de prorrogar, de enfriar, esas cosas a nosotros no nos van a vender el cuento”, considerando que ayer un sector del Partido Colorado buscó aprobar en una sesión conjunta la renuncia presentada de Peña, que le habría dado fueros como senador vitalicio.

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“Independientemente a los votos, lo que yo le quiero decir al pueblo paraguayo, el pueblo paraguayo sabe que desaparecieron US$ 860 millones, US$ 350 millones de eso, plata del jubilado. El pueblo sabe, el paraguayo sabe. Este el un banco que se fue a la puta por este tipo de manejo administrativo”, insistió.

Peña no puede decir que no conoce los hechos

Criticó que si el desde el oficialismo “siguen con la jugadita de que tratemos otra vez su renuncia que ayer ya se rechazó” es porque eso le da impunidad, por lo que la Fiscalía no le va a poder embargar los bienes y no se va a poder recuperar el dinero.

Cuestionó que Peña diga que no conoce los hechos, ya que para Amarilla “estos hechos él está sabiendo desde el 2023. Desde el 2023 donde él asumió el cargo de presidente sabe la maniobra que hizo para llegar a esto”.

Se sabe que se habla de transferencia de dinero a empresas amigas de 40 a 50 millones de dólares cada empresa, empresas que no calificaban para recibir préstamos. Ya sabemos todo lo que se le está acusando. O sea, no vengan con el cuento, no vengan con el cuento de que no tiene tiempo la defensa. Eso es Chicana, chicana que no está permitido en el reglamento interno”, concluyó.

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