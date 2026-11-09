Alliana designa ministro interino en el MUVH tras designación de Baruja en el MOPC

Mediante el Decreto 7.209 de la Presidencia de la República, el nuevo mandatario, Pedro Alliana, nombró a Víctor Hugo Villasboa Maidana como ministro interino del MUVH.

Villasboa es viceministro de Vivienda e Infraestructura del MUVH y en el documento oficial aclara que su nombramiento como ministro interino se da sin perjuicio de sus actuales funciones.

El nombramiento se da luego de la designación de Juan Carlos Baruja al frente del MOPC tras la renuncia de Claudia Centurión de la cartera estatal, que se dio luego de la destitución de Santiago Peña vía juicio político de la Presidencia de la República por el caso Ueno Bank.

El exmandatario fue imputado y cuenta con prisión preventiva que cumple en el Regimiento Escolta Presidencial por lesión de confianza y administración en provecho propio por el caso del banco de sus exsocios.

Lea más: Alliana pide acuerdo para Fernando Rivarola, el técnico que alertó sobre Ueno Bank

Los nombramientos de Alliana

Entre las designaciones realizadas por Pedro Alliana se encuentra la de Eduardo Ariel González Báez, hombre de confianza de Horacio Cartes, como asesor jurídico de la Presidencia de la República. González además es apoderado del Partido Colorado y funcionario nombrado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se nombró al viceministro de Tecnología Juan Pablo Cosp Bareiro como ministro interino de dicha secretaría de Estado, en reemplazo de Gustavo Villate.

También en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se oficializó la designación de Víctor Andrés González Bedoya como ministro interino de esta cartera ambiental, luego de que el cargo quedó vacante con la designación de Rolando de Barros Barreto como jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

Estas designaciones siguen a las ordenadas por Alliana durante el fin de semana con la vuelta de Ariel Martínez al Ministerio del Interior en reemplazo del comisario Carlos Benítez, quien estuvo apenas 48 horas en el cargo luego de la renuncia de Enrique Riera.

Lea más: Alliana nombra a exministro de Cartes en Interior y muda a Baruja al MOPC

La vuelta de Félix Sosa a la ANDE y otros ministros confirmados

Este lunes se oficializó la designación y vuelta de Félix Sosa al frente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en reemplazo de Miguel Báez Reyes.

Por otra parte, fueron reconfirmados en sus cargos, Rodrigo Nicora en la cartera de Justicia, Óscar González en Defensa Nacional, Marco Riquelme en Industria, Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar Lovera en Economía y Finanzas, Tadeo Rojas en Desarrollo Social e Isaías Fretes en Salud Pública.

Alliana también pidió acuerdo para nombrar a Jorge Luis Schreiner Marengo, quien fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) durante la crisis bancaria de los 90, como presidente del BCP, y a Fernando Rivarola, quien fue el autor del informe sobre excesos y faltas de las operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas, como miembro del directorio. Rivarola fue comisionado por Santiago Peña a la AFD el mismo día que envió el informe al directorio.