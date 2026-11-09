En Diputados apuran bicameral para que Congreso indague caso Ueno y nexo con Santi Peña

Por al menos dos vías distintas se plantea aprobar mañana, en sesión ordinaria de Diputados, la creación de una Comisión Bicameral Especial para el caso Ueno, a la par, en el Senado también se plantea lo mismo.

La primera propuesta fue presentada por diputados liberales opositores que, desde un inicio vienen denunciando el caso Ueno Bank, como los diputados Diosnel Aguilera y Adrián “Billy” Vaesken y su colega María Constancia Benítez. (PLRA, Frente Radical).

Estos proponen “crear la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio sobre el fraude bancario causado por el Banco Ueno, sus autoridades, el presidente de la República, las autoridades del Banco Central del Paraguay y demás altos cargos públicos responsables del fraude”.

A esta se suma la propuesta del diputado oficialista Carlos Núñez Salinas (ANR, B), uno de los fiscales acusadores durante el juicio político, aunque antes de que estallara el caso no se había pronunciado alertando como sí lo hicieron Aguilera y Vaesken y otros pocos colegas.

Núñez Salinas propone crear la “Comisión Bicameral Especial de carácter transitorio de investigación sobre la crisis de Ueno Bank SA, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión”.

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Ambas iniciativas tienen diferencias tanto en la integración como en los objetivos. La propuesta de los liberales opositores es que haya 3 miembros por cada cámara (en total 6, preferentemente opositores), mientras que Núñez Salinas propone que sean 5 por cada cámara (10 en total).

“El pueblo paraguayo debe saber toda la verdad, Santiago Peña fue el primer eslabón (sabemos que nunca fue el jefe) de un gran engranaje de vaciamiento sistemático e impío del Estado, pero queda todo el esquema; toda la rosca mafiosa que si no se desarticula va a continuar”, dijo el diputado Aguilera fundamentando su iniciativa.

En la argumentación del planteamiento, señala que, si bien “seguir la ruta del dinero” debe ser una prioridad, no hay que dejar de lado el desarticular a todos los que fueron cómplices junto a Peña.

“El Estado paraguayo debe recuperar la totalidad de la plata, pero de los delincuentes, no del fondo de garantía, como también los ahorristas. Mucha gente confió el sacrificio de toda una vida y es absolutamente injusto que pierdan años de sacrificio por culpa de este esquema piramidal”, remarca el escrito presentado.

De hecho, varios opositores hicieron énfasis en que cualquier Comisión Bicameral de Investigación no puede estar encabezada y mucho menos copada por el cartismo (que volvió a ser mayoría).

“Si vamos a crear una comisión de investigación en el Congreso, NO puede estar controlada por el cartismo. Si la idea es conformar un espacio para el blanqueo, NO sirve para absolutamente nada ese espacio”, dijo el diputado Raúl Benítez (independiente).

El proyecto de Núñez Salinas plantea los siguientes objetivos: