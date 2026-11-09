Oposición analiza libelo acusatorio para pedir juicio político a Emiliano Rolón

En las próximas horas, las bancadas de la oposición mantendrán una reunión clave para definir la presentación de un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

Diversos sectores de la legislatura sostienen que existen argumentos y causales suficientes para impulsar su destitución, en medio de crecientes cuestionamientos hacia su gestión y las recientes decisiones institucionales en el marco de investigaciones en curso. Entre los cuestionamientos está la falta de investigación oportuna sobre las denuncias de los sobres del poder en Mburuvicha Róga, el origen del dinero de la mansión de Santiago Peña y sus vínculos con Ueno Bank.

La iniciativa, impulsada principalmente por los diputados Carlos Pereira y Billy Vaesken, busca someter a una revisión profunda el desempeño del titular del Ministerio Público. Según argumentan los legisladores, la inacción y las omisiones de la Fiscalía ante denuncias de gran envergadura han desgastado la confianza en la institución.

Actualmente, los equipos técnicos ya se encuentran redactando el documento base para formular la acusación formal en la Cámara de Diputados.

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“Es lo que se plantea desde la multibancada. Hay varias opiniones y prácticamente todas coinciden en que existen causales suficientes para ese planteamiento ante las diferentes omisiones”, indicó el diputado Carlos Pereira.

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El legislador agregó sobre la percepción generalizada hacia el fiscal general: “Muchos hablan de que es cómplice de todo lo que está sucediendo”.

Por su parte, el diputado Billy Vaesken recordó los reiterados señalamientos realizados desde el ámbito parlamentario sobre presuntas irregularidades patrimoniales en el entorno gubernamental, remarcando que en varias ocasiones se le apuntó que Santiago Peña se enriqueció de forma abismal.

“Inclusive, hace 15 días, le dijimos a Emiliano Rolón que que él no le representaba a la ciudadanía, porque no les escucha a los parlamentarios, que somos la representación del pueblo en este poder del Estado”.

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Vaesken recriminó además la postura evasiva del titular de la Fiscalía General ante la gravedad de los reclamos presentados: “Su respuesta fue que él no se mete en política y que esa denuncia fue una politiquería”.

La reunión de las próximas horas será determinante para consolidar los votos requeridos dentro de la bancada opositora y establecer la fecha en que se ingresará formalmente el pedido de juicio político en el Congreso Nacional.