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Política
09 de noviembre de 2026 - 22:01

Ramírez Lezcano se reunió con el Cuerpo Diplomático para reafirmar apoyo al nuevo Gobierno

Rubén Ramírez Lezcano en traje oscuro habla desde un podio, rodeado de banderas y una audiencia formal y atenta.
El ministro Rubén Ramírez Lezcano se reunió con jefes de misión del Cuerpo Diplomático tras el juicio político a Santiago Peña.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, se reunió hoy con jefes de misión del Cuerpo Diplomático, tras el juicio político a Santiago Peña y la designación de Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado. Aseguró que la transición fue constitucional y negó un impacto negativo en la mision exterior.

Por ABC Color
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En una conferencia de prensa brindada en la sede de la Cancillería Nacional tras mantener un encuentro con jefes de misión del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en Paraguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó que fue ratificado formalmente en su cargo por el nuevo jefe de Estado, Pedro Alliana. Asimismo, defendió la actuación institucional del país en medio de la tormenta desatada por la resolución de Ueno Bank.

El canciller intentó bajar la tensión internacional y rechazó las posturas que señalan un deterioro en la credibilidad de la República tras la caída del gobierno anterior, la detención del expresidente Santiago Peña y el quiebre de la entidad bancaria.

Lea más: Alliana mantiene aún al canciller Rubén Ramírez, pese a cuestionamientos

Según Ramírez Lezcano, la rápida salida constitucional a través del juicio político y la activación de los mecanismos de resolución bancaria demostraron ante la comunidad internacional que las instituciones paraguayas funcionan y responden con solidez ante situaciones de extrema gravedad.

Canciller sostuvo respaldo internacional al mandato de Pedro Alliana

El titular de la diplomacia paraguaya reveló que desde el mismo sábado, después del juramento de Pedro Alliana en el Congreso Nacional, entabló diálogo directo con más de 47 cancilleres y representantes de gobiernos aliados de todo el mundo. Sostuvo que el resultado de esas gestiones se traduce en un pleno respaldo al nuevo Gobierno para garantizar la continuidad del país en los foros internacionales.

Lea más: Subsecretario de Estado de Estados Unidos felicita a Alliana por asumir la Presidencia

No estoy de acuerdo en que tengamos una mala imagen. Como relaté en mi conferencia al Cuerpo Diplomático, hemos podido salir fortalecidos de este proceso en el que inmediatamente hubo una respuesta a la crisis de un banco, que no ha sido sistémica”, aseveró el ministro.

Ramírez Lezcano en podio con traje oscuro y corbata, hablando en ambiente formal con banderas de Paraguay y otra regional en el fondo.
Rubén Ramírez Lezcano habló ante el Cuerpo Diplomático en un evento oficial sobre la transición constitucional.

Asimismo, destacó que la reacción en las embajadas extranjeras fue favorable al constatar que la sucesión presidencial se ajustó a los preceptos de la Constitución Nacional.

Ramírez Lezcano resalta alianza firme con Estados Unidos, Israel y Taiwán

Ante las consultas periodísticas sobre eventuales cambios de rumbo en la postura geopolítica del Paraguay, Ramírez Lezcano señaló que la línea general se mantendrá sin cambios bajo las instrucciones directas del presidente Alliana.

Lea más: Ojos del mundo sobre Paraguay: así se hizo eco de la destitución de Peña la prensa internacional

El ministro remarcó que las relaciones bilaterales seguirán firmes sobre la base del respeto al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

Confirmó que la agenda de trabajo priorizará el fortalecimiento de los lazos con socios tradicionales como los Estados Unidos, Taiwán e Israel, al tiempo que se mantendrán abiertos los canales de diálogo en el ámbito del Mercosur y con naciones de Europa, Asia y Medio Oriente que formalizaron sus saludos al nuevo Ejecutivo.

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