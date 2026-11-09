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Política
09 de noviembre de 2026 - 20:17

“¿Y ahora, qué hacemos?“, invitan a debate con legisladores con el fin de recuperar la plata de Ueno Bank

Multitud aplaude entusiasta en manifestación frente a edificio con cúpula, bajo un cielo anaranjado y violeta al atardecer.
La JRF invita a conversatorio abierto en La Casa del Pueblo con tres legisladores de la oposición sobre como organizarse tras la crisis de Ueno Bank y la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República a fin de recuperar la plata. En imagen, Vivian Genes, dirigente del PRF y de la JRF (medio).

Con participación de tres legisladores de la oposición, la Juventud Revolucionaria Febrerista (JRF) organiza un debate abierto al público interesado e incluso a las víctimas de la estrepitosa caída e intervención de Ueno Bank para organizarse y recuperar la plata perdida.

Por ABC Color
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La destitución vía juicio político de Santiago Peña y su imputación por lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco del caso Ueno Bank es apenas “la punta del iceberg”, sostienen desde la JRF.

Agregan que tras su destitución, la clase política se reacomodó en el poder con la asunción de Pedro Alliana, compañero de formula y de proyecto político de Peña, por lo que la interpelación que se hace todo el pueblo paraguayo ahora es “¿qué pasa con nuestra plata?“.

Para eso, invitan a un conversatorio abierto sobre la crisis financiera desatada por el colapso de Ueno Bank, con la senadora del Partido Participación Ciudadana (PPC), Esperanza Martínez, el diputado independiente Raúl Benítez y el senador del Partido Democráta Progresista (PDP) Rafael Filizzola.

El encuentro se realizará en la Casa del Pueblo, ubicada en Manduvirá Nº 552 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto del barrio General Díaz de Asunción.

Lea más: Ueno Bank: Impondrán medidas hoy a directivos imputados

Mujer de espaldas con megáfono habla a un grupo de personas que llevan carteles, en una calle urbana iluminada.
La JRF invita a conversatorio abierto en La Casa del Pueblo con tres legisladores de la oposición sobre como organizarse tras la crisis de Ueno Bank y la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República a fin de recuperar la plata.

La intervención de Ueno Bank

La JRF plantea realizar un conversatorio abierto donde abarcarán desde las primeras denuncias realizadas en contra del banco de los exsocios de Peña, la intervención por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y la destitución del mandatario, además del proceso de devolución a los ahorristas, como se recuperarían los fondos de garantías y la situación de las miles de personas que quedaron sin trabajo tras el colapso de las empresas.

El 3 de noviembre, casi tres millones de ahorristas quedaron con sus depósitos congelados. No son solo cuentas privadas: también están comprometidos fondos públicos y de la seguridad social por más de US$ 800 millones. Es la plata de trabajadoras y trabajadores, de jubiladas y jubilados, de estudiantes y de familias enteras que confiaron en un sistema que debía protegerlas. Para la JRF, esta crisis no es un accidente. Es el resultado de la captura del Estado por intereses privados y partidarios”, señalan.

Mujer de cabello rizado sostiene un megáfono, rodeada de personas con carteles que dicen '¡Cero impunidad!' en ambiente tenso y policial.
La JRF invita a conversatorio abierto en La Casa del Pueblo con tres legisladores de la oposición sobre como organizarse tras la crisis de Ueno Bank y la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República a fin de recuperar la plata. En la imagen, Vivian Genes, dirigente del PRF y de la JRF.

Insisten en que el expresidente fue accionista del grupo dueño del banco y puso al frente del BCP a quien había dirigido esa misma entidad financiera. Denuncian que la respuesta del poder a las y los ahorristas que salieron a reclamar lo suyo fue la represión policial en las calles de Asunción.

“No alcanza con que caiga un presidente. Exigimos que se devuelva hasta el último guaraní, que se investigue a todos los responsables políticos y empresariales, y que nadie quede impune”, sostuvo Vivian Genes, secretaria general adjunta de la Juventud Revolucionaria Febrerista y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Edificio verde con mural que dice 'PAN AL PUEBLO, TIERRA AL CAMPESINO', sin personas visibles, ambiente diurno con vegetación.
La JRF invita a conversatorio abierto en La Casa del Pueblo con tres legisladores de la oposición sobre como organizarse tras la crisis de Ueno Bank y la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República a fin de recuperar la plata. En imagen, La Casa del Pueblo.

Invitan a espacio de análisis colectivo

El conversatorio busca abrir un espacio de análisis colectivo sobre tres preguntas de qué pasó en estos días, qué se viene ahora y cómo organizarse para recuperar el dinero.

Señalan que los legisladores aportarán su mirada sobre el proceso político, la ley de emergencia para la devolución de depósitos y las responsabilidades institucionales.

Senadora Esperanza Martínez en Casa del Pueblo, junto a otros legisladores, discutiendo la crisis financiera con expresión seria.
La JRF invita a conversatorio abierto en La Casa del Pueblo con tres legisladores de la oposición sobre como organizarse tras la crisis de Ueno Bank y la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República a fin de recuperar la plata.

Concluyen al afirmar que fieles al legado de la Revolución de Febrero de 1936, que puso al Estado al servicio de las mayorías trabajadoras, desde la JRF convocan a la juventud, a todos los partidos, a las y los ahorristas y a todas las organizaciones sociales a sumarse.

La salida no viene de arriba: llegará con la organización popular. Si nos organizamos, les echamos a todos”, sentencian.

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