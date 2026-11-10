MOPC garantiza continuidad de obras públicas y afirma que serán motor del desarrollo económico

En el marco de las nuevas directivas del Ejecutivo enfocadas en la austeridad, la transparencia y el trabajo constante en territorio, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, ratificó que la cartera a su cargo mantendrá en marcha los proyectos estratégicos para dinamizar la economía nacional.

Durante su intervención, el titular del MOPC detalló: “El día de ayer estuve reunido a la tarde con ambas cámaras de la construcción, la Cavialpa (Cámara Vial Paraguaya) y la Capaco (Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción), para darle la tranquilidad que las obras públicas no van a parar, que las obras públicas van a ser un motor importante en el desarrollo económico del país”.

Baruja también indicó que se estableció un canal de diálogo directo y permanente con el sector empresarial, celebrando reuniones quincenales para monitorear el avance de los proyectos.

Ante las consultas sobre posibles indicios de irregularidades o la situación financiera de las obras, el ministro aclaró que se están ejecutando los pasos administrativos correspondientes y que se actuará con firmeza ante cualquier anomalía.

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“De hecho, hay un corte administrativo que es algo que corresponde hacer en cada cambio de administración. También una verificación, control y una auditoría de todas las obras que se han llevado adelante dentro de la institución”, señaló.

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A continuación agregó: “En pocos días más vamos a tener los datos precisos y exactos de cuál es la situación de la deuda actualmente dentro de la institución”.

Finalmente, respecto a la asignación de recursos y el destino de las inversiones en infraestructura, Baruja enfatizó la coordinación directa con el equipo económico para garantizar los fondos necesarios.