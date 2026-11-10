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Política
10 de noviembre de 2026 - 12:51

MOPC garantiza continuidad de obras públicas y afirma que serán motor del desarrollo económico

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana (derecha), saluda a su recién nombrado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja.
El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana (derecha), saluda a su recién nombrado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja.142924+0000 DANIEL DUARTE

Tras recibir directivas del presidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, aseguró que los proyectos viales no se detendrán. Asimismo, confirmó que se priorizarán las obras en ejecución, se establecerá una mesa de trabajo permanente con el sector de la construcción y se aplicará un estricto control administrativo.

Por ABC Color
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En el marco de las nuevas directivas del Ejecutivo enfocadas en la austeridad, la transparencia y el trabajo constante en territorio, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, ratificó que la cartera a su cargo mantendrá en marcha los proyectos estratégicos para dinamizar la economía nacional.

Durante su intervención, el titular del MOPC detalló: “El día de ayer estuve reunido a la tarde con ambas cámaras de la construcción, la Cavialpa (Cámara Vial Paraguaya) y la Capaco (Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción), para darle la tranquilidad que las obras públicas no van a parar, que las obras públicas van a ser un motor importante en el desarrollo económico del país”.

Baruja también indicó que se estableció un canal de diálogo directo y permanente con el sector empresarial, celebrando reuniones quincenales para monitorear el avance de los proyectos.

Ante las consultas sobre posibles indicios de irregularidades o la situación financiera de las obras, el ministro aclaró que se están ejecutando los pasos administrativos correspondientes y que se actuará con firmeza ante cualquier anomalía.

Lea más: Constructoras esperan que Baruja destrabe deuda de US$ 350 millones: “Necesitamos una agenda clara”

“De hecho, hay un corte administrativo que es algo que corresponde hacer en cada cambio de administración. También una verificación, control y una auditoría de todas las obras que se han llevado adelante dentro de la institución”, señaló.

A continuación agregó: “En pocos días más vamos a tener los datos precisos y exactos de cuál es la situación de la deuda actualmente dentro de la institución”.

Finalmente, respecto a la asignación de recursos y el destino de las inversiones en infraestructura, Baruja enfatizó la coordinación directa con el equipo económico para garantizar los fondos necesarios.

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