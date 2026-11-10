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Política
10 de noviembre de 2026 - 11:38

Ueno Bank: diputado arremete contra el fiscal general y adelanta apoyo a juicio político

Roberto González, con blazer oscuro y expresión pensativa, escucha en el Congreso mientras una botella de agua y micrófono están a su lado.
Roberto González, diputado colorado.TV Cámara

El diputado colorado Roberto González cuestionó a Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, por no haber abierto aún ni una sola causa a las autoridades de las instituciones pública que depositaron fondos públicos en Ueno Bank. Adelantó que acompañará el juicio político al FGE pese a haberlo propuesto cuando fue miembro del Consejo de la Magistratura.

Por ABC Color
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Legisladores de la oposición presentaron denuncias por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República hoy destituido vía juicio político e imputado Santiago Peña hace 13 meses ante la Fiscalía; sin embargo, no se abrió investigación hasta la caída de Ueno Bank.

Un año después, Peña fue imputado y enviado a prisión preventiva por lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco del caso Ueno Bank, entidad de los exsocios de Peña a la que el Banco Central del Paraguay (BCP) aplicó un procedimiento de resolución el 3 de noviembre tras detectar insuficiencia en el índice de solvencia, lo que generó el congelamiento de más de 3.000.000 de cuentas. Ueno Bank concentraba además G. 4,9 billones de fondos públicos.

Debido a esto, legisladores prepararon un libelo acusatorio contra Emiliano Rolón, por la omisión de la Fiscalía ante las denuncias y los hechos que fueron siempre de público conocimiento. Roberto González, diputado colorado, adelantó que acompañará el juicio político al FGE pese a haberlo propuesto cuando integró el Consejo de la Magistratura.

“Vamos a ver si podemos acceder a ese libelo acusatorio eventualmente para acompañar. Yo tengo mis grandes cuestionamientos hacia el doctor Emiliano Rolón, a pesar de que yo fui uno de los que habían propuesto su nombre en el Consejo de la Magistratura, pero evidentemente que no es suficiente la formación académica. Es importante el carácter, la honestidad es fundamental, como decía alguien”, precisó.

Lea más: Ueno Bank: ¿hay una investigación en Estados Unidos?

“El único que está privado de su libertad es el expresidente”

González criticó que, considerando la situación del momento, los únicos que están privados de libertad son el expresidente de la República y el expresidente del BCP Carlos Carvallo, y nadie más, por lo que cuestionó qué está pasando con quienes dispusieron la concentración de más de US$ 850 millones de fondos públicos en Ueno Banco.

Entre los mismos, citó a los directores de entes públicos, directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, el Instituto de Previsión Social (IPS) que depositó más de US$ 345 millones, entre otros.

“¿Se le sugirió desde la Presidencia hacer esos depósitos o hizo por iniciativa propia? En cualquiera de los casos, es muy grave. Ellos creen, estos administradores, que dispusieron el depósito de los fondos públicos en Ueno Bank aún ya habiéndose prendido la luz roja, ellos creen son los únicos vivos del planeta y creen porque presentan una denuncia en contra del banco, ellos se salvan. No, ellos son los responsables”, apuntó.

Dijo que no sean investigados y que no estén acompañando al recluido Santiago Peña, es un chiste. Cuestionó al Presidente de la República, Pedro Alliana, por no destituir a estas autoridades, entre los que destacó a Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía del gobierno de Peña y actual consejero de Itaipú.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Es muy fácil irse solamente ya contra quien perdió el poder y no avanzar contra quienes tienen hoy la bendición del poder. Porque Alliana le protege a los Zacarías, a Luis Benítez que es su socio y a los otros responsables de ese. ¿O qué está pasando?, ¿Alliana es parte de este negocio? Sigue el mismo esquema. Acá me hay dos sectores perjudicados. Sector privado y sector público”, sentenció.

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