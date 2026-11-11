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Política
11 de noviembre de 2026 - 15:17

Intendente barre a exhurreros de OGD de la Comuna de Luque

Hugo Farías recibió la "llave de la ciudad" de manos de Carlos Echeverría.
Hugo Farías recibió la "llave de la ciudad" de manos de Carlos Echeverría (D).gentileza

El intendente de Luque, Hugo Farías (ANR), dejó sin efecto los comisionamientos de varios funcionarios públicos, en su mayoría exhurreros del extinto senador Óscar González Daher, que el exintendente Carlos Echeverría “refugió” en la Municipalidad de Luque.

Por ABC Color
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El intendente Hugo Farias (ANR) dejó sin efecto los comisionamientos de varios funcionarios, en su mayoría exhurreros del cuestionado senador cartista Óscar González Daher, que habían pedido refugio en la Municipalidad de Luque tras la muerte del parlamentario.

Lea más: Estos son los hurreros de OGD del Congreso que se “refugiaron” en la Municipalidad de Luque

Según la resolución municipal Nº 4878, los funcionarios públicos deberán retornar a sus instituciones de origen. En su mayoría, son nombrados de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que ingresaron de manos del cuestionado parlamentario luqueño.

Documento oficial de la Municipalidad de Luque con texto impreso y cabecera visible, sin personas presentes.
La resolución Nº 4878/2026 sobre comisionamientos de funcionarios.

La medida marca uno de los primeros cambios de la nueva administración municipal y, de esta manera, el colorado se deslinda de los cuestionados hurreros que estuvieron al cobijo de Carlos Echeverría (ANR) por varios años en la Municipalidad de Luque.

Lea más: Exhurreros de OGD estarían maniobrando para seguir en Municipalidad de Luque

Entre los descomisionados se encuentra Lauro Romero, conocido “maestro de ceremonia” de actos partidarios colorados.

Además, se encuentra el exconcejal Miguel Mancuello, quien fue acusado de presunto planillerismo en varias ocasiones.

Julia Servín Sandoval, hermana del concejal Ramón Servín, quien ingresó a la Junta Municipal auriazul en reemplazo del condenado Rubén González Chaves, hijo del extinto senador Óscar González Daher.

También fue descomisionado el otrora “recaudador” de OGD, Enrique Sandoval, quien fue el asesor económico del exintendente Carlos Echeverría.

Otro que debe volver a su institución de origen es Francisco Adolfo Guerrero Yudis, cuestionado director de Deportes en la gestión Echeverría, entre otros hurreros más.

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