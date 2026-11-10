Este sábado realizarán el festival artístico “Juntos por el Poti’y” en Encarnación

Con la presencia de artistas locales, se desarrollará el primer Festival “Juntos por el Poti’y” en la ciudad de Encarnación. El evento se realizará en el espacio público ubicado sobre la avenida Costanera Augusto Roa Bastos y la calle Juan Perotti, desde las 18:00.

La actividad es organizada por la Coordinadora de Defensa del Poti’y, con el objetivo de generar conciencia sobre el estado de contaminación de los arroyos de la ciudad, además de sostener el pedido de acciones a las instituciones responsables.

Entre los artistas que se presentarán estarán Ore Retobado, Rocanova, ISSV, Crisley Severo, Gracielita, Arangora y Kryptonita.

Los organizadores refieren que también habrá montajes artísticos y una feria de emprendedores. El acceso será libre y gratuito. Recomiendan a los asistentes llevar sillas para disfrutar del espectáculo.

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Contaminación de arroyos en Encarnación

Mediciones de calidad del agua detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas se encuentra una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

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Las mismas responderían a un vertido irregular de la red de alcantarillado cloacal de la ciudad, que fue construida por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que actualmente es la responsable legal de este sistema.

Los resultados arrojados en las mediciones de calidad del agua sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Las estaciones de bombeo están ubicadas en cercanías de los arroyos de las ciudades de Encarnación y Cambyretá. Cuando no funcionan las bombas que trasladan el efluente a la planta de tratamiento, se activa un sistema de bypass, que arroja las aguas negras directamente a los arroyos.

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Reclamo ciudadano y amparo judicial

La Coordinadora es una organización ciudadana que nació ante la preocupación por la situación de los cauces hídricos subembalsados de las ciudades de Encarnación y Cambyretá.

El coordinador de la organización es el abogado Pablo Villalba Bernié, quien sostuvo que esta revela la necesidad de que las autoridades tomen acciones para mitigar el impacto de la contaminación de los arroyos, principalmente del Poti’y.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Encarnación, presentaron un amparo contra la EBY y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Reclamaron que las estaciones de bombeo estaban en disfuncionamiento por inacción de estas instituciones encargadas.

Esto derivó en inspecciones judiciales que se desarrollaron en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero. Fueron realizadas entre el 24 y el 29 de julio de este año.

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Justicia dictó a favor de la ciudadanía

La Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la capital de Itapúa, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 47, dictado el 11 de septiembre de 2026, resolvió que la EBY deberá arbitrar “los medios técnicos y logísticos necesarios para reactivar las estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado sanitario de Encarnación que están bajo su dominio”.

El fallo fue firmado por los magistrados Miguel Ángel Vargas Díaz, Luis Alberto García Cabrera y César Ramón Cáceres Benítez. En el mismo, revocan parcialmente la sentencia de primera instancia al desvincular del caso a la Essap.

Por su parte, el director de la EBY, Luis Benítez, anunció en agosto una inversión de más de 200.000 dólares para la compra de motobombas para el sistema de alcantarillado de la red cloacal de Encarnación y Cambyretá.

El proceso de adquisición se habría iniciado el 16 de diciembre de 2025, según declaró Benítez. Las primeras 10 fueron provistas por la empresa Irigoitia Representaciones e Importaciones de Maquinarias Sociedad Anónima (Irimaq SA.), representada legalmente por Luis Alberto Irigoitia Acosta, Luis Javier Irigoitia Caballero y Guillermo M. Irigoitia. El lote restante debe ser provisto por la empresa Abracomaq SRL, representada por José María Soares Lima.